Manchester City gana el clásico ante Manchester United: repase la tabla de posiciones Premier League

Manchester City, que sufrió por momentos contra el Manchester United por la expulsión de Phil Foden, venció en Old Trafford con Erling Haaland como goleador único otra vez y con una parada final indispensable de Gianluigi Donnarumma.

En un partido de tantas revoluciones y emociones, Foden se equivocó. Su reacción desde el suelo con las dos piernas a la altura del abdomen de Bruno Fernandes, que hizo el resto en su caída al suelo, fue temeraria, innecesaria e, incluso, hasta ingenua. Expulsado. Quizá le dio antes el centrocampista del United en la pugna, pero no hay excusa alguna. Inferioridad numérica desde el minuto 22 entre la inquietud de Maresca.

Le puede interesar: Selección Colombia cayó goleada ante Corea del Norte: Posición y rival en octavos del Mundial Sub-20

Un contratiempo serio para el City y un impulso aparente (no lo fue tanto) para el United, con muchísimo tiempo por jugar. No se notó tanto de inmediato, aún se percibió algunos instantes más amenazante el conjunto celeste, cuando el balón rondó el área a por el remate de Haaland, y aún estaba ajeno a las ocasiones el United, concentrado pero tranquilo Donnarumma bajo palos, hasta que todo cambió minutos después.

Antes del descanso, Marcus Rashford estrelló contra el poste su derechazo con efecto en una falta directa. Enzo Fernández, titular, pidió penalti en el otro área. No lo pareció. Ni lo revisó el VAR.

La ofensiva creció a la vuelta del vestuario. De nuevo el poste, en un derechazo desde fuera del área de Mainoo, se interpuso entre el United y el gol y salvó al Manchester City, que ya entendió por entonces que la simple supervivencia, el empate, eran ya más que aceptable visto todo lo que se presuponía que se le iba a venir encima hasta el final.

Lea también acá: Tabla de posiciones de LaLiga de España: Así quedó tras victoria del Barcelona

Esto es fútbol, tan imprevisible, más aún cuando enfrente hay individualidades de la dimensión del City, como Semenyo o Haaland, y en tu defensa surgen dudas reincidentes. De pronto, Haaland remató el 1-0. Repentino. Inicialmente anulado por fuera de juego, pero el VAR demostró su validez inesperada.

Minuto 60. Oro para el City, al que aún le quedó resistir. O ir más allá. Enzo Fernández apuntó al 0-2. Lo rechazó el poste. Ya jugaba Sesko en el United, por Tielemans. Un goleador por un medio centro. Mbeumo remató para el empate. Fuera. Haaland dispuso de otra ocasión. Fuera. Y el City no sólo sobrevivió, con una parada final de Donnarumma a Mbeumo; ganó en Old Trafford. Fue irreductible.

Tabla de posiciones de la Premier League