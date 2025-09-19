¿Por qué cerraron la morgue y qué ha pasado con intervención al hospital La Misericordia en Quindío?

Armenia

Hoy se cumplen cuatro años de la intervención del segundo hospital más importante del Quindío por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, estamos hablando del hospital La Misericordia de Calarcá que está en manos de la Supersalud desde septiembre del 2021.

Sobre este tema el secretario de salud Carlos Alberto Gómez manifestó “hasta ahora no tenemos ningún tipo de comunicación por parte de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la prórroga o no de la intervención”

Hay unos indicadores de mejora en el tema de gestión, pero continúan dando pérdidas operacionales y el incremento en los pasivos contingentes de acuerdo con la información que nosotros tenemos en el sistema.

Sabemos que también están avanzando en el tema funcional para todo lo que tiene que ver con especialidades, pero aún quedan faltando muchos procesos importantes como el tema de quirófanos en el hospital, el tema de las especialidades de segundo nivel, ortopedia, ginecología, que son importantes con cirugía general.

Cerrada la morgue

Fue cerrada nuevamente la morgue en el departamento del Quindío, esta vez por obras de mejoramiento

El secretario de salud confirmó que esto obedece al plan de contingencia que había establecido Medicina legal y para poder hacer las intervenciones es necesario el cierre temporal de la morgue ubicada en el municipio de Calarcá.

El titular de la cartera de salud añadió que hay el compromiso de que los cuerpos son llevados a la morgue de Pereira para su intervención, pero son entregados a las familias aquí en el Quindío.