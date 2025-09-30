Nueva prórroga al hospital La Misericordia de Calarcá, Quindío ¿Qué dicen las autoridades de salud?

Armenia

El ministerio de Salud confirmó la prórroga por un año más al segundo hospital más importante del Quindío, desde la gobernación se refieren a la efectividad del proceso

Con esta nueva ampliación ya serían cinco años de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud al hospital La Misericordia de Calarcá puesto que el proceso inició desde septiembre del año 2021.

Precisamente a través de la resolución número 322 de 2025 se establece que la prórroga será hasta el 18 de septiembre del año 2026 y que la misma se sustenta con el fin de darle continuidad a las acciones propuestas en el plan de trabajo presentado por la agente interventora Carolina Cardozo, así como lograr la estabilidad financiera y administrativa del centro asistencial.

Llamado de las autoridades de salud

Al respecto, el secretario de Salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez dijo que desde el gobierno departamental han insistido al gobierno nacional para exigir respuesta positiva a los procesos de intervención con el objetivo de subsanar las dificultades que dieron origen a la misma.

“En efecto se expide la resolución 322 de 2025 por parte del Ministerio de Salud, como era de esperarse. Toda vez que el Hospital La Misericordia de Calarcá ha ido avanzando en algunos puntos importantes, pero no ha alcanzado ninguna de las razones ni administrativas ni financieras ni de prestación de servicios que se esperan por parte de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud", mencionó.

Agregó: “En este sentido al no encontrarse ninguno de esos tres tópicos subsanado, pues nuevamente se despide la resolución referida a 322 con respecto a la continuidad de la intervención".

Mencionó que han identificado que no se logran superar las problemáticas financieras puesto que el hospital cuando pasó a la intervención tenía 8 mil millones de pesos en pasivos contingente y actualmente supera los 20 mil millones de pesos.

“Nosotros sí hemos eh insistido desde el gobierno departamental y el gobernador, el departamento ha estado muy atento a dirigirse al Ministerio de Salud, al superintendente nacional de salud de exigir un poco más de respuesta positiva a los procesos de intervención. Toda vez que lo que se espera es que la intervención subsane las múltiples dificultades que dieron origen a la misma, pero al cabo del tiempo lo que hemos visto es que no se logran esos puntos importantes", advirtió.

Agregó que el llamado es a establecer la capacidad y respuesta patrimonial de las deudas que se han generado al interior del hospital.