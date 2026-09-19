Boyacá celebra la presea de oro alcanzada por los judocas Andrés Restrepo y Edwin Gómez en Argentina

La dupla boyacense integrada por Andrés Restrepo y Edwin Gómez se impuso sobre Argentina y Venezuela / Foto: Juegos Suramericanos.

Santa Fe

La bandera de Boyacá llegó a lo más alto del podio en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La dupla boyacense integrada por Gerardo Andrés Restrepo y Edwin Gómez, conquistó la medalla de oro para Colombia en la modalidad Nage No Kata, en una jornada que marcó el debut del judo nacional en estas justas.

Los deportistas colombianos obtuvieron 391 puntos y superaron a los representantes de Argentina, que terminaron con 377,5 unidades, y a Venezuela, que completó el podio con 353 puntos. Con este resultado, Colombia consiguió el primer título suramericano de judo en la competencia.

Para Restrepo, la victoria es el resultado de varios meses de preparación, viajes y trabajo junto a su compañero. El deportista destacó la importancia que tiene este resultado para el departamento y para la Liga de Judo de Boyacá.

“Estamos muy contentos con los resultados obtenidos el día de hoy. Estamos muy felices. Este es un logro muy importante para Boyacá, para la Liga de Judo del departamento y nos deja muy satisfechos por todo el trabajo que se ha venido realizando”, resaltó Andrés Restrepo.

El reto para los colombianos comenzó desde antes de pisar el escenario de competencia. Por sorteo, Gómez y Restrepo fueron los primeros en presentarse ante los jueces, una circunstancia que, según explicó el deportista, representaba una dificultad adicional porque los evaluadores apenas comenzaban a calibrar sus criterios.

“Cuando supimos que nos tocaba de primero, sabíamos que teníamos que dejar una vara muy alta. Ese fue el objetivo principal: salir y hacer una presentación impecable, donde la tarea le quedara a las demás parejas superarnos”, expresó Restrepo.

La estrategia terminó dando resultado. Después de la presentación de Colombia, fueron pasando las demás parejas y ninguna logró superar la puntuación alcanzada por los representantes nacionales, quienes finalmente se quedaron con el primer lugar.

“Pasaron todas las parejas y al final nos mantuvimos en la primera posición. Lo cual es muy positivo, nos deja muy contentos y satisfechos del trabajo que se viene realizando”, agregó el deportista boyacense.

Restrepo señaló que detrás de esta medalla existe un proceso de preparación que ha exigido disciplina y sacrificios durante los últimos meses. Para el judoca, el oro en Argentina representa la materialización del objetivo con el que emprendieron este camino deportivo.

“Ha sido un año y unos últimos meses de mucho esfuerzo, de mucho viaje, de mucha preparación, pero aquí está el resultado de todo esto. Es para lo que hemos trabajado y nos sentimos muy satisfechos del proceso que hemos recorrido”, dijo.

El deportista boyacense aprovechó el resultado para agradecer a las entidades y organizaciones que han respaldado el proceso de la dupla, entre ellas la Liga de Judo de Boyacá, Indeportes Boyacá, la Gobernación de Boyacá, Carvajal Laboratorios IPS, la Federación Colombiana de Judo y el Comité Olímpico Colombiano.

El calendario del judo continúa este sábado 19 de septiembre en Rosario, con nuevas pruebas individuales y modalidades de kata. Restrepo tendrá una nueva oportunidad de competir junto a Edwin Gómez en Katame No Kata, con la expectativa de volver a llevar el nombre de Boyacá y Colombia al podio.

“Esperamos que esta tarde, que tenemos nuestra participación en la segunda prueba, que es Katame No Kata, las cosas se den de la mejor manera, el resultado esté y podamos estarles enviando nuevas noticias positivas para Boyacá y para Colombia”, finalizó.