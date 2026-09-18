Alcaldía de Tunja será clave para convertir al INEM en referente nacional de Tecnoacademia

El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza se reunió con el director general del SENA Fray Ricardo Torres Castro en el INEM Carlos Arturo Torres / Foto: Caracol Radio.

Tunja

El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo, destacó el anuncio del SENA de convertir al INEM Carlos Arturo Torres en una Tecnoacademia, proyecto que busca fortalecer la formación de los estudiantes en tecnología, innovación y competencias laborales.

El mandatario resaltó especialmente el vínculo del director general del SENA, Fray Ricardo Torres Castro, con esta institución educativa, de la que es egresado, y el compromiso expresado para impulsar la iniciativa en la capital boyacense.

“Qué importante lo que acaba de suceder aquí en el INEM, primero la querencia del señor director nacional del SENA con la institución, segundo el compromiso tan importante que tiene con la ciudad y hacer de Tunja un referente para la Tecnoacademia”, aseveró el mandatario.

Acevedo aseguró que desde la Administración Municipal se buscará que el proyecto avance de manera rápida, facilitando las condiciones necesarias para su puesta en funcionamiento y articulando las acciones que correspondan con las demás entidades involucradas.

“No nos queda más que agradecer, pero también como Alcaldía ponernos a procurar porque esto fluya y sea rápido y expedito para que tengamos resultados. Eso es lo que queremos para la ciudad”, afirmó Acevedo Pedroza.

Uno de los principales compromisos del municipio estará relacionado con las condiciones físicas de la institución educativa. El alcalde explicó que la Administración deberá facilitar las circunstancias necesarias para realizar las reformas, adecuaciones o intervenciones locativas que demande el proyecto.

La intención, según Acevedo, es que el INEM Carlos Arturo Torres pueda convertirse en un referente no solamente para Tunja, sino también para otros procesos de formación tecnológica.

“Tiene que facilitar todas las circunstancias para prever y lo que haya que hacer en temas locativos, de reformas, de lo que se requiera para que verdaderamente esta Tecnoacademia funcione y es que va a ser el referente nacional y el ejemplo nace aquí en Tunja, en la ciudad educadora”, añadió.

El mandatario reconoció que los recursos públicos son limitados, pero señaló que la Alcaldía buscará optimizarlos para atender las necesidades que tenga la institución y aprovechar la oportunidad que representa la llegada del proyecto.

“Yo sé, los recursos no son muchos, pero vamos a optimizarlos y lo que toque hacer, le dije al fray, si no aprovechamos esta coyuntura, pues no vamos a hacer nada nunca”, dijo.

El alcalde también destacó que el proyecto cuenta con el interés de diferentes actores del sector educativo. Según indicó, la viceministra de Educación manifestó su intención de visitar Tunja para conocer directamente la iniciativa y las condiciones del INEM Carlos Arturo Torres.

“La viceministra de Educación se comprometió a venir a la ciudad de Tunja también a mirar el proyecto y a estar acá en el INEM Carlos Arturo Torres. Precisamente, esa relación es lo que se necesita para poder que empiecen a marchar las cosas”, expresó.

Finalmente, el alcalde insistió en que la Tecnoacademia representa una oportunidad para unir esfuerzos entre el Gobierno Nacional, el SENA, la Administración Municipal y la institución educativa, con el propósito de ampliar las posibilidades de formación para los jóvenes tunjanos.