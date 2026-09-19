Festival de las Ideas mueve la economía de Villa de Leyva y abre puertas a nuevos proyectos

Villa de Leyva

Villa de Leyva vuelve a convertirse en punto de encuentro para representantes del sector empresarial, dirigentes y diferentes actores de la vida pública con la realización de la sexta edición del Festival de las Ideas, escenario que, además de promover el debate sobre los principales desafíos del país, representa para el municipio una oportunidad para dinamizar su economía y generar nuevas posibilidades de gestión.

El alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez, destacó la importancia de que el municipio sea nuevamente anfitrión de este encuentro y aseguró que la llegada de empresarios y líderes de distintos sectores también puede facilitar conversaciones alrededor de proyectos que se vienen impulsando desde la administración municipal.

“Este es un evento que nos trae y nos ayuda a jalonar la economía de nuestro municipio. Día a día hemos podido traer diferentes eventos que permiten que Villa de Leyva siga teniendo una dinámica importante”, aseguró Méndez.

Para el mandatario, la presencia de diferentes sectores en el Festival no se limita a las discusiones que se desarrollan durante las jornadas. También representa una oportunidad para establecer contactos y buscar respaldo para iniciativas que, según explicó, comenzaron a estructurarse desde el inicio de su periodo de gobierno.

“Este evento reúne a todo el empresariado y poder conversar con ellos, no solamente de estos temas, sino también de personas que nos pueden ayudar precisamente a jalonar proyectos y a poder terminar esos proyectos que iniciamos desde el año 2024”, agregó.

Méndez también resaltó el papel de los organizadores y manifestó su interés en que Villa de Leyva continúe siendo escenario de futuras ediciones del Festival de las Ideas, al considerar que este tipo de actividades contribuyen tanto a la agenda del municipio como a su movimiento económico.

“Una vez más ratificamos nuestro compromiso y agradecemos precisamente a Caracol y al Grupo Prisa por haber traído este evento. Ojalá podamos seguir siendo la sede en nuestro municipio de Villa de Leyva”

Durante la conversación con Caracol Radio, el alcalde encargado también fue consultado sobre las ideas y planteamientos que han surgido en las diferentes discusiones del Festival y sobre cuál considera que debería tener especial atención.

Méndez, quien recordó su experiencia en la Policía Nacional, puso el foco en la seguridad y señaló que las estrategias en esta materia deberían trascender los periodos de gobierno y convertirse en políticas con continuidad.

“En un tema de seguridad, teniendo en cuenta que también hice parte de la Policía Nacional, hay un tema prioritario. Es simplemente ratificar esa política pública que no debe ser solamente de cuatro años, sino que debe tener una continuidad”, expresó el alcalde.

El mandatario insistió en que los esfuerzos en materia de seguridad requieren una visión de largo plazo y que las acciones implementadas no deberían depender exclusivamente de los cambios de administración.

“Debe ser una política pública de muchísimos años, que no se puede dejar de hacer, sino que debe tener una continuidad. Ese es un tema que considero prioritario y que debe mantenerse en el tiempo”, enfatizó.

De esta manera, mientras Villa de Leyva acoge nuevamente a representantes de distintos sectores del país en el Festival de las Ideas, la administración municipal destaca el impacto que tiene este encuentro en la actividad económica local y las oportunidades que puede generar para avanzar en proyectos de interés para el municipio.