JEP aplica sanciones a exintegrantes de las FARC y genera críticas de víctimas

El general en retiro Luis Mendieta, víctima de secuestro de las FARC, cuestionó las recientes decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, relacionadas con la ejecución de sanciones de hasta ocho años para integrantes del antiguo secretariado. Según explicó, las medidas llegan tarde y no corresponden con las solicitudes que las víctimas habían planteado durante el proceso.

Mendieta señaló que algunos exintegrantes del secretariado ya han cumplido parte de las actividades previstas por la JEP, por lo que consideró que el uso de dispositivos electrónicos podría representar un periodo limitado de control. El general en retiro sostuvo que las víctimas habían solicitado sanciones intramurales y cuestionó que los comparecientes puedan continuar desarrollando actividades mientras cumplen las medidas establecidas.

El exsecuestrado también afirmó que, a su juicio, las víctimas no han ocupado el lugar central dentro del proceso de justicia transicional. «...Las únicas que han sido las vilipendiadas, ofendidas, estigmatizadas, revictimizadas, pues han sido todas las víctimas...»

, aseguró Luis Mendieta, quien reclamó mayores avances en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.