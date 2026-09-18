Una iniciativa de la Policía y habitantes de Oicatá permitió reunir materiales para comenzar la construcción de una vivienda destinada a María Presentación y sus dos hijos, José y Jairo, una familia que actualmente no cuenta con servicios básicos en su lugar de residencia construida con latas.

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La subteniente Reina Lucero Cocinero Guzmán, comandante de la Estación de Policía de Oicatá, explicó que comerciantes y habitantes del sector han aportado elementos como hierro y cemento. Según indicó, la obra está próxima a comenzar y ya se cuenta con un maestro encargado de los trabajos.

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Sin embargo, la principal dificultad que enfrenta ahora la familia es el acceso al agua. «..La familia no cuenta con ningún servicio ni de agua, energía ni gas...», explicó Reina Lucero Cocinero Guzmán, quien señaló que sus integrantes deben desplazarse hasta el casco urbano y tocar puerta a puerta, solicitando agua a los vecinos.

Construyen vivienda para una familia de Oicatá, pero falta el agua Ampliar Construyen vivienda para una familia de Oicatá, pero falta el agua Cerrar

La comunidad espera que la Alcaldía de Oicatá autorice e instale un punto de agua frente al terreno donde será construida la vivienda. Para la subteniente Reina Lucero Cocinero Guzmán, esta conexión es necesaria para que la familia pueda contar con el líquido vital una vez avance la construcción de su nuevo hogar.