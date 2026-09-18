SENA anuncia Tecnoacademia para el INEM de Tunja tras homenaje a su director

El director general del SENA, Fray Ricardo Torres Castro, fue homenajeado en la Institución Educativa INEM Carlos Arturo Torres de Tunja, plantel de donde es egresado / Foto: Caracol Radio.

Tunja

El director general del SENA, Fray Ricardo Torres Castro, regresó al colegio INEM Carlos Arturo Torres de Tunja, institución de la que es egresado, para recibir un homenaje por parte de la comunidad educativa. El funcionario recordó su paso por este plantel y destacó el significado de volver, después de 26 años, al lugar donde cursó parte de su formación.

“Pues uno se siente totalmente orgulloso de que el colegio de uno, donde uno se educó, donde uno se formó, donde uno estuvo los mejores años de la vida, con los mejores amigos, en compañía del mejor alcalde además, pues uno pueda también volver a este lugar después de 26 años”, aseguró Torres.

Durante su visita también entregó buenas noticias para la institución, al confirmar que el SENA trabaja en el proyecto para convertir al INEM en una Tecnoacademia, una iniciativa orientada a fortalecer la formación de los estudiantes mediante herramientas tecnológicas, conocimiento técnico y competencias laborales.

Torres Castro indicó que esta iniciativa hace parte del despliegue que viene realizando el SENA en el país, con una apuesta por espacios de formación relacionados con la transformación digital, la innovación y una oferta educativa que responda a las necesidades de cada territorio.

“Queremos que el INEM Carlos Arturo Torres se vuelva una Tecnoacademia en la ciudad, que podamos fortalecer los proyectos que hoy venimos haciendo en la región y que hagamos de Tunja siempre lo mejor”, señaló.

El proyecto de Tecnoacademia busca complementar la formación de los jóvenes con nuevas herramientas y metodologías. De acuerdo con el director general del SENA, estos espacios permiten integrar diferentes áreas del conocimiento con la formación técnica y el desarrollo de competencias que puedan ser útiles para los estudiantes.

La apuesta contempla, además, acercar a los alumnos a las nuevas tecnologías y generar condiciones para que puedan desarrollar proyectos relacionados con innovación y conocimiento aplicado.

“Las Tecnoacademias tienen una metodología propia, tiene que ver desde énfasis en tecnología, la posibilidad de integrar conocimiento técnico y competencias laborales, pero sobre todo hoy dotarla de las nuevas herramientas que nos ofrece la tecnología”.

El anuncio representa una nueva posibilidad de articulación entre el SENA y la institución educativa tunjana, con el propósito de ampliar las oportunidades de formación de los estudiantes y fortalecer los procesos que ya se adelantan en el plantel.