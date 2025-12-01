Más del 60% de las quejas de docentes en Quindío están relacionadas con la entrega de medicamentos

Armenia

No para la problemática de salud para los docentes en el departamento puesto que persisten las dificultades en la prestación del servicio lo que ha desencadenado diferentes manifestaciones.

En efecto Esteban Bernal del sindicato de educadores del Quindío, Suteq, dio a conocer que es una situación cada vez más compleja puesto que desde el mes de octubre se han disparado las quejas.

Aseguró que lo único que han encontrado desde la Fiduprevisora es que están en una campaña de propaganda entregando videos, fotos y notas de prensa de un buen servicio cuando en la práctica la situación es totalmente distinta.

“Seguimos en una situación extremadamente grave. Aproximadamente desde el mes de octubre se han disparado las quejas en salud en el departamento del Quindío. Es una situación que se ha agravado. Ustedes han recibido por parte de la organización sindical las denuncias sobre el proceso de apertura per capita en el primer nivel para el municipio de Armenia, situación que la Fiduprevisora hasta el sol de hoy no ha logrado aclarar", afirmó.

Sostuvo que los temas en los que siguen concentrándose las principales quejas tienen que ver con la entrega de los medicamentos y el acceso a citas del segundo nivel de salud.

“Los resúmenes y los análisis que podemos evidenciar de las quejas que seguimos nos indican que más del 60% de las quejas están relacionadas con medicamentos y acceso a citas del segundo nivel", sostuvo.

Dijo que son incrédulos ante los cambios que se han dado al interior de la entidad porque no se ven las soluciones concretas que permitan en el menor tiempo superar la crisis.

“Creo que ya a esta altura de la situación estamos escépticos. Esperamos que el nuevo vicepresidente logre de verdad dar cumplimiento al acuerdo que busca garantizar un modelo de salud preventivo, un modelo de salud que vincule a las ESES del departamento, un modelo de salud que prevenga y que no esté preocupado por atender la enfermedad", mencionó.

Advirtió que es muy complejo el panorama porque los medicamentos son vitales para el tratamiento de las enfermedades que padecen los docentes y sus familias por lo que al no tenerlos el deterioro es alto.