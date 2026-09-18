En Medellín cayó el enlace entre el ELN y las disidencias de Calarcá

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó en su cuenta de X que en Medellín fueron detenidos tres hombres señalados de presuntamente pertenecer a la comisión mixta del ELN y las disidencias en Antioquia.

Uno de los detenidos, según el mandatario, sería alias ‘Téllez’, presunto principal enlace entre el ELN con la guerrilla de alias Calarcá en este departamento. Recuerda que los dos grupos se aliaron para disputarse el territorio con el Clan del Golfo.

Uno de los detenidos, según el mandatario, sería alias ‘Téllez’, presunto principal enlace entre el ELN con la guerrilla de alias Calarcá en este departamento. Recuerda que los dos grupos se aliaron para disputarse el territorio con el Clan del Golfo.

El mandatario Rendón también informó que junto a alias Téllez fueron detenidos otros dos hombres conocidos con los alias de ‘Gordo’ y ‘Jaider’. Al parecer, estas personas estarían involucradas en la quema de varios vehículos en el sector de La Paulina de Valdivia en la vía a la costa Atlántica.

“Distintos nombres, la misma pelambre: criminales peleándose el negocio del narcotráfico y otras economías ilegales”, agregó en la misma red social.