Capturado el presunto homicida de la suegra del cantante de reguetón Pipe Calderón

Rionegro- Antioquia

La Fiscalía informó que fue judicializado Felipe Arias Lerolle, alias ‘Nea Arias’, por los presuntos delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas. El hombre fue detenido en el aeropuerto de Rionegro, Oriente de Antioquia.

El judicializado había sido expulsado del país de Panamá, donde se estaría escondiendo de las autoridades de Colombia que lo buscaban por el homicidio de una mujer de 41 años el pasado 8 de mayo de 2026.

Según el ente investigador, esta persona está siendo investigada por el asesinato de la suegra del cantante de música de reguetón Pipe Calderón en el parqueadero de un centro comercial de El Poblado, sur de Medellín.

“De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), el procesado habría ingresado al vehículo de alta gama en el que se movilizaba la víctima, suegra de un cantante urbano, y la atacó con arma de fuego, causándole la muerte”, dijo en el comunicado.

Durante la audiencia, el juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, pese a que el procesado no aceptó los delitos que le imputó la fiscalía.