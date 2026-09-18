Víctimas del Oriente antioqueño se reunieron en Granada para una jornada de dialogo y reflexión

Medellín

La Contraloría General de Antioquia llevó a cabo en el municipio de Granada una jornada de capacitación, diálogo y participación ciudadana enfocada en las víctimas del conflicto armado. La actividad contó con el acompañamiento de más de 100 asistentes interesadas en fortalecer sus conocimientos sobre la oferta institucional y el ejercicio de sus derechos.

Al encuentro acudieron representantes procedentes de nueve municipios del Oriente antioqueño: San Vicente, El Retiro, San Rafael, La Unión, El Santuario, La Ceja, Cocorná, Marinilla y Argelia. Durante las sesiones, los delegados accedieron a un espacio formal de formación en mecanismos de participación ciudadana y control social.

Acompañamiento institucional y memoria histórica

La jornada contó con la presencia del contralor departamental, Juan Carlos Herrera Toro, quien enfatizó la necesidad de mantener la presencia institucional en los territorios. Como parte de la agenda, los asistentes realizaron un recorrido técnico por el Salón del Nunca Más, espacio de memoria que recopila archivos y testimonios sobre el impacto del conflicto en la zona.

Durante la reunión, la entidad dio a conocer las líneas directrices que guiarán su gestión preventiva y de fiscalización en la subregión. Se remarcó el compromiso de mantener canales de diálogo directo con las comunidades para supervisar la gestión de la oferta pública dirigida a esta población.

Más información Antioquia implementa protocolo para prevenir violencias de género en institución educativas

Control fiscal a los recursos para la atención y reparación

El organismo de control anunció que la verificación de las obligaciones legales en materia de atención y reparación a las víctimas será incorporada formalmente en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal del próximo periodo, con el fin de evaluar la ejecución de la oferta estatal.

Con esta medida, la Contraloría busca auditar el cumplimiento de los parámetros legales y asegurar que los recursos públicos destinados a las medidas de reparación asignadas por ley se ejecuten bajo los criterios normativos correspondientes.