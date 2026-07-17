Capturan otro implicado en desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez en el norte de Antioquia

Medellín

Una tercera persona vinculada a la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes desde hace cuatro años en el Norte de Antioquia, fue capturada por las autoridades.

El abogado Miguel Ángel del Río, encargado del caso, confirmó que se trata de Juan Fernando Tobón Correa, quien luego de ser detenido, será presentado este viernes 17 de julio ante un juez de control de garantías para las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

“Ha sido capturada una persona relacionada con la desaparición de Camilo. Mañana será la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. Le prometí a Claudia que encontraríamos la verdad detrás de su desaparición”, señala la publicación del abogado.

¿Qupe se sabe del caso?

Con esta captura, asciende a tres el número de personas judicializadas por la desaparición de Andrés Camilo Peláez.

Por estos hechos permanece privado de la libertad José Fernando Chavarría Ramírez, conocido con el alias de ‘Huevito’, mientras que Juan Fernando Tapias Guzmán, alias ‘Juancito’, fue dejado en libertad por vencimiento de términos en febrero de 2025. Según la investigación de la Fiscalía, estos hombres habrían participado en un plan previamente coordinado que terminó con la desaparición del joven de 26 años.

Andrés Camilo Peláez Yepes desapareció entre el 3 y el 4 de abril de 2022, tiempo en el que trabajaba como ingeniero forestal en una interventoría ambiental vinculada al proyecto Hidroituango.

Fue visto por última vez en el casco urbano de San Andrés de Cuerquia, en el norte de Antioquia, donde, según las investigaciones, se encontraba en compañía de otras personas antes de perderse todo rastro sobre su ubicación.

Desde entonces, las autoridades han adelantado múltiples diligencias judiciales y de búsqueda sin lograr establecer qué ocurrió con el joven ni encontrar su paradero.

La principal línea investigativa ha apuntado a que la desaparición estaría relacionada con un presunto secuestro extorsivo atribuido al grupo delincuencial El Mesa. Sin embargo, durante el proceso también se ha considerado la posibilidad de que los hechos se hubieran originado en un intento de hurto.