125 familias de pescadores artesanales en Huila iniciarán ruta de acceso a tierras con la ANT

Los pescadores artesanales del centro del Huila, afectados en su actividad por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, buscan con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) acceso a predios, en los que ven una nueva oportunidad para desarrollar actividades productivas agropecuarias que garanticen el sustento de 125 familias de Garzón, Gigante y Campoalegre.

La necesidad de los solicitantes surge luego de que, en su momento, la construcción del embalse inundara 8.900 hectáreas, alterara las condiciones del oxígeno del río Magdalena, anulara la pesca artesanal y los dejara sin el oficio que durante generaciones sostuvo sus hogares.

En busca de nuevas alternativas, la directora de la ANT, Lina María Garrido, se reunió en Neiva con representantes de Emprendedores Agropecuarios de Garzón, la Federación de Pescadores Artesanales, la Asociación de Pescadores Artesanales de Campoalegre, Pescadores Artesanales de Puerto Seco y Asopesca Garzón para escuchar sus necesidades y revisar alternativas que permitan avanzar en una ruta de acceso a tierras.

“Desde la Federación agradecemos a la directora de la ANT por este espacio y por el acompañamiento a los pescadores del Huila. Esperamos que este proceso nos permita avanzar en el acceso a tierras y contar con un lugar para seguir con nuestro trabajo y beneficiar a nuestras comunidades”, señaló Luis Carlos Gallego, presidente de la organización.

Como resultado de este encuentro, la ANT de la Patria Milagro se comprometió con la revisión de las alternativas y condiciones jurídicas y técnicas que les permitan a estas familias seguir una ruta efectiva para que puedan acceder a tierras para que desarrollen sus proyectos productivos.

“No solo es la entrega de tierras, es entregarles un espacio importante para que puedan producir, para que puedan cumplir los sueños de su familia. Es entregarles ese título de propiedad que les va a dignificar su labor y su compromiso con el campo”, afirmó Lina María Garrido, directora de la ANT.

Para la ANT, el acceso a la propiedad rural trasciende la entrega de un predio. El gobierno de la Patria Milagro, buscará adicionalmente, la generación de oportunidades para que las comunidades rurales puedan desarrollar actividades productivas, fortalecer sus economías familiares y permanecer en el territorio.