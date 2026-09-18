Altas temperaturas llevan a reforzar medidas de prevención en colegios públicos del Huila

Neiva

Las altas temperaturas que se vienen registrando en diferentes zonas del Huila llevaron a la Secretaría de Educación Departamental a reforzar las recomendaciones de prevención en las instituciones educativas, con el propósito de proteger a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad escolar.

Desde el programa de Gestión del Riesgo Escolar se vienen adelantando jornadas de orientación y capacitación para que los establecimientos educativos adopten medidas frente a las condiciones climáticas. Las autoridades advierten que las temperaturas podrían aumentar durante los próximos días.

Según, Martín Humberto Fernández Tamayo, profesional de Gestión del Riesgo, comento que “entre las principales recomendaciones que tenemos es evitar que los estudiantes permanezcan expuestos directamente al sol, especialmente entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. También tendremos una adecuada hidratación, utilizar espacios frescos y disponer de zonas sombreadas para el desarrollo de las actividades académicas”.

De igual manera, se pidió a las instituciones revisar y mantener en buenas condiciones los tanques de almacenamiento de agua, ante posibles dificultades en el suministro. Los docentes podrán realizar pausas pedagógicas y trasladar las clases a lugares ventilados o con sombra cuando el calor dentro de las aulas sea excesivo.