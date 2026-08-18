Campesinos y lideres sociales buscan defender la implementación de la reforma agraria

Predio entregado por exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, pasó a manos de familias campesinas. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Varios lideres sociales, campesinos y profesionales de todo el país, conforman el colectivo ‘Sembrando Vida’, con el fin de defender la implementación de la Reforma Agraria en el país.

Según indican en un comunicado, la finalidad en defender las 850 mil hectáreas entregadas, las 2,5 millones de hectáreas formalizadas, las 26 Zonas de Reserva Campesina y 8 Territorios Campesinos Agroalimentarios; y seguir impulsando las demandas pendientes en materia de tierras y territorio.

“Sembrando Vida afirma su disposición de acompañar a las comunidades rurales desde cuatro líneas de acción:

1) fortalecimiento organizativo

2) impulso productivo y comercialización

3) Defensa jurídica de la tierra.

4) Incidencia y movilización social, contribuyendo a la protección de los liderazgos y de las comunidades que defienden su permanencia en los territorios.

El colectivo hizo un llamado a profesionales de distintas áreas, como abogados, comunicadores, agrónomos, ingenieros, profesionales sociales, ambientales y de otras disciplinas, a sumar voluntariamente sus conocimientos y experiencia al servicio de las comunidades rurales y de la defensa de la Reforma Agraria.