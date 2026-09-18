Cerca de 1.200 policías reforzarán la seguridad en Huila durante el fin de semana de Amor y Amistad

Neiva

Cerca de 1.200 uniformados serán desplegados en los 33 municipios del Huila durante este fin de semana, con motivo de la celebración de Amor y Amistad. La Policía anunció un dispositivo especial para reforzar la vigilancia en zonas comerciales, urbanas, rurales y sectores de entretenimiento.

El operativo contará con el acompañamiento del Ejército, las administraciones municipales y diferentes entidades, con controles a establecimientos abiertos al público, vehículos y motocicletas. También se realizarán registros a personas y procedimientos para detectar armas, estupefacientes y otros elementos que puedan representar un riesgo para la comunidad.

Andrés Felipe Ávila Reyes, comandante operativo del Departamento de Policía Huila, expreso que “haremos campañas de prevención frente a las riñas, lesiones personales, violencia intrafamiliar y hechos de intolerancia asociados al consumo excesivo de alcohol. De igual manera, se intensificarán las recomendaciones para evitar hurtos, especialmente de motocicletas, y se reforzaremos las medidas de autoprotección entre los ciudadanos”.

La atención será priorizada en municipios como Acevedo, Pitalito, San Agustín e Isnos, donde también se desarrolla el Plan Cosecha. La Policía recordó que durante la celebración del año anterior cuatro personas murieron, cerca de 20 resultaron lesionadas y fueron hurtadas siete motocicletas.