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18 sep 2026 Actualizado 14:12

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Cerca de 1.200 policías reforzarán la seguridad en Huila durante el fin de semana de Amor y Amistad

El operativo incluye controles en 33 municipios para prevenir riñas, hurtos y hechos violentos durante la celebración.

La atención será priorizada en municipios como Acevedo, Pitalito, San Agustín e Isnos. Foto policía Huila.

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Cerca de 1.200 uniformados serán desplegados en los 33 municipios del Huila durante este fin de semana, con motivo de la celebración de Amor y Amistad. La Policía anunció un dispositivo especial para reforzar la vigilancia en zonas comerciales, urbanas, rurales y sectores de entretenimiento.

El operativo contará con el acompañamiento del Ejército, las administraciones municipales y diferentes entidades, con controles a establecimientos abiertos al público, vehículos y motocicletas. También se realizarán registros a personas y procedimientos para detectar armas, estupefacientes y otros elementos que puedan representar un riesgo para la comunidad.

Andrés Felipe Ávila Reyes, comandante operativo del Departamento de Policía Huila, expreso que “haremos campañas de prevención frente a las riñas, lesiones personales, violencia intrafamiliar y hechos de intolerancia asociados al consumo excesivo de alcohol. De igual manera, se intensificarán las recomendaciones para evitar hurtos, especialmente de motocicletas, y se reforzaremos las medidas de autoprotección entre los ciudadanos”.

La atención será priorizada en municipios como Acevedo, Pitalito, San Agustín e Isnos, donde también se desarrolla el Plan Cosecha. La Policía recordó que durante la celebración del año anterior cuatro personas murieron, cerca de 20 resultaron lesionadas y fueron hurtadas siete motocicletas.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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