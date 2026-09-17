Huila suma nueva especie de flora silvestre descubierta tras dos años de investigación científica

Neiva

Una nueva especie de flora silvestre fue identificada en el Parque Natural Regional Cerro Páramo de Miraflores, en el Huila. Se trata de Plutarchia hildae, una especie que, luego de dos años de investigación, fue descrita como nueva para la ciencia. El hallazgo se produjo durante una expedición botánica desarrollada por grupos ambientales.

Plutarchia hildae pertenece a la familia Ericaceae, característica de ecosistemas de páramo y zonas altoandinas. Según los investigadores, hasta ahora solo se conoce una población muy reducida, por lo que fue categorizada en estado de conservación crítico y enfrenta amenazas derivadas de diferentes actividades humanas.

Jeison Harley Rosero Toro, profesional botánico de la CAM. Expreso que “el nombre hildae fue escogido en homenaje a la botánica Hilda del Carmen Dueñas Gómez, docente que dedicó parte de su trayectoria al estudio y elaboración de inventarios de la flora regional del Huila. De esta manera, la nueva especie también reconoce el aporte de quienes han investigado la biodiversidad del departamento”.

El descubrimiento se suma a otras especies consideradas nuevas para la ciencia y endémicas del Huila, entre ellas Zamia huilensis, Epidendrum viridiflavum y Kohleria huilensis. Estos registros evidencian la riqueza biológica que todavía permanece por estudiar en diferentes zonas del territorio departamental.