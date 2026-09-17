Asamblea del Huila respalda inversión de $50.000 millones para fortalecer la seguridad departamental

Neiva

La Asamblea del Huila aprobó la creación de la Dirección de Seguridad, dependencia encargada de articular acciones con las autoridades, luego de cinco atetados con drones en Aipecito, Teruel, Iquira y La Plata menos de un mes contra la fuerza pública, que por fortuna solo han dejado daños materiales.

A esto se suma la aprobación de cerca de 50.000 millones de pesos dentro de los presupuestos departamentales, destinados al fortalecimiento de la seguridad, la modernización y la adquisición de herramientas tecnológicas para apoyar el trabajo de la fuerza pública.

Rodrigo Lara Sánchez, diputado, afirmo que “desde la Asamblea también se han adelantado reuniones y debates de control político frente al incremento de delitos como homicidio, hurto y extorsión. Los diputados han planteado, además, la necesidad de fortalecer los sistemas tecnológicos para enfrentar los ataques con drones registrados en diferentes zonas del Huila”.

Aunque actualmente las autoridades cuentan con algunos equipos para detectar e interceptar estos dispositivos, se advierte que se requieren más herramientas de carácter electrónico. La Asamblea pidió al Gobierno Nacional acompañar estos esfuerzos y garantizar mayores capacidades para recuperar la tranquilidad en las zonas afectadas.