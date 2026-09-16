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16 sep 2026 Actualizado 22:55

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Policía de Neiva interviene el humedal El Curíbano y evita afectaciones a la fauna

Con apoyo de las autoridades, fueron trasladados recursos hídricos al humedal para proteger a las especies silvestres.

Policía de Neiva interviene el humedal El Curíbano y evita afectaciones a la fauna. Foto: Policía Neiva.

Policía de Neiva interviene el humedal El Curíbano y evita afectaciones a la fauna. Foto: Policía Neiva.

Policía de Neiva interviene el humedal El Curíbano y evita afectaciones a la fauna. Foto: Policía Neiva.
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La Policía Ambiental, con el respaldo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), realizó una intervención preventiva en el humedal El Curíbano, en Neiva, ante las condiciones de sequía y las altas temperaturas que afectan la zona, y la poca presencia de lluvias en la región.

Durante el operativo se utilizaron tanquetas para transportar y descargar de manera controlada agua proveniente del río, con el propósito de mantener los niveles hídricos del humedal y reducir los riesgos para las especies de fauna silvestre que permanecen en este ecosistema.

El coronel Alex Muñoz Ausecha, de la Policía de Neiva, expresó que “luego de un reciente caso de presunto maltrato contra una babilla. En el lugar, identificamos aproximadamente cuatro ejemplares adultos y 15 crías, en situación crítica, se evidencia la necesidad de reforzar las medidas de protección, para poder conservarlas con vida”.

La Policía hizo un llamado a mantener las acciones institucionales para garantizar la conservación del humedal y su fauna. Mientras tanto, existe expectativa frente a las medidas que pueda adoptar la administración municipal para atender las condiciones ambientales que enfrenta actualmente El Curíbano.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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