Policía de Neiva interviene el humedal El Curíbano y evita afectaciones a la fauna

Neiva

La Policía Ambiental, con el respaldo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), realizó una intervención preventiva en el humedal El Curíbano, en Neiva, ante las condiciones de sequía y las altas temperaturas que afectan la zona, y la poca presencia de lluvias en la región.

Durante el operativo se utilizaron tanquetas para transportar y descargar de manera controlada agua proveniente del río, con el propósito de mantener los niveles hídricos del humedal y reducir los riesgos para las especies de fauna silvestre que permanecen en este ecosistema.

El coronel Alex Muñoz Ausecha, de la Policía de Neiva, expresó que “luego de un reciente caso de presunto maltrato contra una babilla. En el lugar, identificamos aproximadamente cuatro ejemplares adultos y 15 crías, en situación crítica, se evidencia la necesidad de reforzar las medidas de protección, para poder conservarlas con vida”.

La Policía hizo un llamado a mantener las acciones institucionales para garantizar la conservación del humedal y su fauna. Mientras tanto, existe expectativa frente a las medidas que pueda adoptar la administración municipal para atender las condiciones ambientales que enfrenta actualmente El Curíbano.