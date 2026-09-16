Córdoba: solicitan a la CREG exonerar del cobro adicional de energía a damnificados por inundaciones

Montería

El personero de la ciudad de Montería, Luis Gabriel Degiovanni, solicitó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (GREG) que se tenga en cuenta al departamento de Córdoba en las medidas especiales relacionadas con la Resolución 101, frente a los cobros relacionados con el consumo de energía.

La solicitud la realizó en medio de un reciente encuentro de personeros del Caribe con los comisionados de la CREG, en la que expuso la crisis que dejaron las inundaciones en el departamento, donde 25 de 30 municipios se vieron fuertemente impactados tras el paso del frente frío en febrero de 2026.

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“El llamado surge en el marco de las medidas que se han contemplado para las ciudades afectadas por el terremoto, entre ellas una exoneración frente a determinados cobros del servicio de energía”, explicó la Personería de Montería.

“Así como se han tenido en cuenta las ciudades afectadas por el terremoto, solicitamos que también se tenga en cuenta a Montería y Córdoba. Nuestra comunidad ha enfrentado una emergencia que ha afectado viviendas, ingresos y las condiciones de vida de muchas familias”, señaló el Personero de Montería.

Finalmente, resaltó que “la solicitud busca que las decisiones regulatorias contemplen las condiciones particulares de los territorios afectados por situaciones de emergencia y que las familias damnificadas no enfrenten cargas adicionales en medio de su proceso de recuperación”.