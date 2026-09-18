Aguas de Cartagena realizó más de 37.000 acciones para el control de pérdidas y fraudes

Hasta agosto, la empresa realizó 37.588 acciones comerciales, inspeccionó 755 kilómetros de redes para la detección de fugas y sustituyó 4 kilómetros de tuberías, entre otras intervenciones orientadas a fortalecer la eficiencia del sistema y la gestión del recurso hídrico.

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Estas actuaciones hacen parte de la gestión liderada por el departamento de Control de Pérdidas, que combina acciones de campo, seguimiento comercial, verificación de la medición e intervención de la infraestructura para identificar situaciones que puedan generar pérdidas de agua y afectar el funcionamiento del sistema.

Entre las labores realizadas se encuentra el retiro de cerca de 19.050 medidores para su análisis en laboratorio, con el propósito de verificar su estado metrológico y garantizar la confiabilidad de la medición de los consumos.

En materia de control de fraudes, se detectaron 199 casos, de los cuales 103 correspondieron a bypass (desvío ilegal de agua) y 96 a dobles acometidas (conexiones que llevan el agua desde la red principal hasta la vivienda sin pasar por el medidor).

Adicionalmente, se realizaron 163 intervenciones en nuevos proyectos urbanísticos, orientadas a detectar y controlar conexiones clandestinas y verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para su conexión al sistema de acueducto.

Durante este periodo también se regularizaron 4.449 servicios, mediante la adecuación de acometidas y el traslado de conexiones del sistema de acueducto a espacios exteriores de la vía pública. Estas acciones buscan mejorar las condiciones de medición, facilitar el acceso para la lectura y contribuir a la seguridad de la infraestructura.

El control de las pérdidas y los fraudes es fundamental para la sostenibilidad del sistema de acueducto. Las conexiones no autorizadas pueden afectar la continuidad y los niveles de presión del servicio, generar riesgos para la calidad del agua y ocasionar daños en la infraestructura.

Aguas de Cartagena hace un llamado a la comunidad a no realizar ni permitir conexiones fraudulentas y a reportar oportunamente cualquier anomalía. Los casos pueden denunciarse de manera confidencial a través de los canales oficiales de la empresa: la App Acuacar, la línea de atención desde celular (605) 694 3337, WhatsApp 322 368 4233, la línea 116 desde teléfono fijo, el sitio web www.acuacar.com, el formulario en línea “Denuncia fraude” y el correo electrónico denunciaelfraude@acuacar.com.