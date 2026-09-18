Gran Malecón del Mar hasta Bocagrande y vía Perimetral hasta El Pozón tendrán financiación nacional

Hoy, en el Palacio de La Proclamación, en el Centro Histórico de Cartagena, se realizó el primer Empalme Territorial Oficial en Bolívar con la Presidencia de La República, en el que el presidente Abelardo de La Espriella y su delegación sostuvieron una mesa de trabajo con el alcalde Dumek Turbay, el gobernador Yamil Arana y los mandatarios municipales del departamento.

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La jornada, denominada “El Milagro de las Regiones, Gobierno con el Territorio”, fue realizada para acercar el Gobierno nacional a los territorios y avanzar en proyectos prioritarios para el departamento, y fue el primer espacio de diálogo del mandatario de los colombianos con los alcaldes de Bolívar.

En el encuentro, el alcalde Dumek Turbay presentó un paquete de proyectos estratégicos para la ciudad, incluidos en la lista de proyectos prioritarios de inversión de Bolívar, en el que también fueron expuestas iniciativas de la Gobernación y de los municipios del departamento.

Turbay Paz aprovechó para referirse al proyecto de Aquabus, el nuevo sistema de Transcaribe acuático que conectará a Tierrabomba, Mamonal, Bazurto, Centro Histórico y Bocagrande, mediante la bahía como una gran hidrovía que acorte tiempos de trayecto y mejore la movilidad multimodal en Cartagena.

El presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, informó que ordenó al Ministerio de Transporte que este proyecto sea incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y se creen las leyes de regulación del transporte público acuático: algo inédito en Colombia.

Además, el mandatario nacional anunció que ordenó el traslado inmediato de la sede de la Dimar a Cartagena, “erradicando el bogocentrismo en una entidad que tiene que estar frente al mar”.

Los demás proyectos, continuidad de la vía Perimetral hasta El Pozón, agua potable para la zona insular y modernización del acueducto y alcantarillado de Cartagena, y continuidad del Gran Malecón del Mar hasta Bocagrande, fueron presentados como iniciativas que requieren concurrencia de recursos del Gobierno Nacional.

Pero el gran anuncio de la jornada y la mejor noticia para Cartagena fue el anuncio del presidente Colombia, Abelardo de La Espriella, que el Gobierno nacional financiará la continuación del Gran Malecón del Mar, en sus tramos 3 y 4 de su Fase 2, hasta la entrada de Bocagrande.

“La campaña ya pasó. Ahora toca gobernar a todos los colombianos sin distinción. Representando a todos los colombianos. Por eso estamos aquí en el territorio y no seremos irresponsables al prometer cosas que no podré cumplir. Prefiero ser honesto frente a la realidad fiscal del país, pues recibimos unas finanzas públicas apocalípticas de un régimen que perpetró un vulgar saqueo. Pero esto no significa que Cartagena y Bolívar vayan a quedar rezagados del desarrollo. Ya esperaron y sufrieron mucho”, indicó el presidente.

Gran Malecón del Mar hasta Bocagrande

Uno de los proyectos más ambiciosos en cuanto a dinamización de la economía, generación de empleo y fortalecimiento del turismo en Cartagena es la construcción del Gran Malecón del Mar, Fase II, iniciativa clasificada dentro del sector de desarrollo económico y turismo.

Actualmente se construye la Fase 1 del megaproyecto, la cual va desde Playa Azul en La Boquilla hasta Marbella, en el sector del Espolón de la Tenazas; cuyo primer tramo será entregado el próximo 15 de octubre, desde su inicio hasta el Paraue Lineal de Crespo.

La financiación de la Nación será de $87.703.000.000 para llevar al Gran Malecón del Mar desde el Espolón de La Tenaza, a la altura de Marbella, hasta la entrada de Bocagrande, a la altura del Monumento a Los Océanos frente al Parque de La Marina, bordeando todo el cordón amurallado del Centro Histórico en la avenida Santander.

Tramos 3 y 4 de la Fase 2 del Gran Malecón del Mar, financiados por el Gobierno De la Espriella

El Tramo 3, “La Tenaza” cuenta con 820 metros lineales e inicia en el sector conocido popularmente como “Las Tenazas”, proyectándose como una pieza clave para integrar el borde costero con el Parque Apolo, en El Cabrero. Su trazado busca fortalecer la conexión urbana y turística con el Centro Histórico a través de la avenida Rafael Núñez, hasta articularse con los nuevos proyectos de renovación y desarrollo que se han venido consolidando en Chambacú.

Este tramo permite ampliar la continuidad peatonal del Malecón del Mar y mejorar la relación entre el patrimonio, el espacio público y los nuevos nodos urbanos de la ciudad. El presupuesto estimado del Tramo 3 es de $6.871.000.000, con un tiempo estimado de 10 meses para su ejecución.

El Tramo 4 “ El Boquetillo” cuenta con 1.323 metros lineales e inicia en la intersección de Las Tenazas, continuando por todo el borde costero mediante un paseo peatonal que avanza hasta el frente del Baluarte Santo Domingo, en el Centro Histórico.

El paseo peatonal se integra con el espacio público del Monumento “Los Alcatraces” y crea nuevas plazoletas de contemplación hacia el mar caribe, consolidando un corredor de alto valor paisajístico y patrimonial, al permitir que residentes y visitantes recorran el litoral de manera segura, accesible y continua, fortaleciendo la integración entre las murallas, el mar y el sistema de espacio público turístico de Cartagena.

El presupuesto estimado del Tramo 4 es de $80.832.000.000 y el tiempo estimado de ejecución es de 12 meses.

“Más allá de su dimensión física, el Gran Malecón del Mar debe ser entendido como un proyecto estructurante del nuevo sistema turístico de Cartagena. Su desarrollo fortalece el turismo urbano costero, mejora la calidad de las playas, integra movilidad peatonal y ciclista, ordena el uso del borde marítimo, dinamiza la economía local, genera empleo y contribuye a la resiliencia frente a la erosión costera”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Vía Perimetral hasta El Pozón, otro proyecto aprobado

Otro gran proyecto presentado por el alcalde Dumek Turbay al presidente Abelardo de La Espriella es la ampliación y conexión del corredor Vía Perimetral hasta El Pozón, bordeando la ciénaga de La Virgen, bajo un enfoque integral, medioambiental y de sostenibilidad social que mejore la calidad de vida de personas que hoy viven en asentamientos irregulares en zonas inundables.

El presidente De La Espriella anunció que se destinarán $130 mil millones del presupuesto de la Nación para hacer realidad estos 4,8 km de la Vía Perimetral, faltantes desde la entrega en 2006 de la carretera pavimentada hoy existente y que se amplía por el Distrito hasta el barrio 7 de agosto, acelerando la viabilidad de una obra que traerá movilidad, desarrollo, calidad de vidas, vivienda digna y seguridad a las familias del sector.

“Buscamos devolver la tranquilidad a las comunidades, conectando la ciudad y protegiendo el ecosistema de la Ciénaga de la Virgen para entregar esperanza a Cartagena, convertirla en una verdadera Ciudad Milagro con equilibrio social.

Aunque esta iniciativa pertenece al sector de vías e infraestructura de transporte y contempla una solicitud de recursos a la Nación por $478.844.800.000, el componente social de este proyecto es protagonista pues supone la reubicación de cientos de familias a viviendas dignas y la recuperación medioambiental de importantes cuerpos de agua de Cartagena.

Por las condiciones ambientales de la ciénaga de La Virgen, la propuesta contempla la construcción de tramos en viaducto, una alternativa eficiente que protegerá el ecosistema mientras le devuelve la tranquilidad y conectividad a las comunidades circundantes.

Acueducto y alcantarillado

Otro importante proyecto para mejorar la calidad de vida de los cartageneros, especialmente de comunidades insulares, corresponde a la ampliación y modernización de la infraestructura de acueducto y alcantarillado de Cartagena, con el fortalecimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, PTAP, “El Cerro”, ubicada al este de Pasacaballos y de la Estación de Bombeo de Agua Cruda Piedrecitas; para así llevar por fin agua potable a la zona insular de Cartagena, especialmente la isla de Tierra Bomba y Barú, y mejorar la calidad del servicio que se presta en la ciudad.

Hoy Cartagena tiene territorios insulares y corregimientos que hoy carecen de agua potable y saneamiento. Este proyecto llevará agua de calidad a Tierrabomba, Barú y fortalecerá la capacidad de tratamiento de toda la ciudad. La iniciativa está ubicada en el sector de agua potable y saneamiento básico y contempla una solicitud de cofinanciación nacional por $403.000 millones.

“El agua potable y el saneamiento básico es protagonista en el lamentable listado de necesidades apremiantes de inversión en Cartagena y Bolívar. Se trata de que el Gobierno llegue con derechos y bendiciones a donde en pleno siglo 21 aún no conocen lo que es que el agua potable sea un elemento rutinario y no una dificultad o un anhelo”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Más de $1,15 billones en proyectos para Cartagena

Las iniciativas principales presentadas están orientadas a intervenir tres áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de Cartagena: turismo y desarrollo económico, servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, y conectividad y movilidad.

En total, los proyectos presentados por la Alcaldía de Cartagena representan solicitudes de cofinanciación nacional por aproximadamente $1,16 billones, con lo que se busca que se conviertan en rubros priorizados de inversión e iniciativas estratégicas para el periodo 2026-2030.

Y que, además de recursos, se cuente con el acompañamiento del Gobierno nacional en aspectos como estructuración, viabilidad, gestión predial, permisos, articulación institucional y concurrencia sectorial.

Así, Gran Malecón del Mar Fase II, como megaproyecto ya aprobado, junto al fortalecimiento y modernización del acueducto y alcantarillado y Vía Perimetral hasta El Pozón quedaron consignados como los tres proyectos de Cartagena dentro del portafolio presentado en el proceso de empalme territorial para el próximo cuatrienio.

Por último, el alcalde Dumek Turbay también hizo solicitudes para dinamizar el programa de techos nuevos y dignos “Vivienda Milagro” y la recuperación de dos edificios, hoy en desuso y en estado de abandono, en Cartagena: la Antigua Clínica de El Bosque o Del Seguro Social y el edificio donde funcionaron las oficinas de Telecom.

Turbay solicitó al presidente De La Espriella que estos inmuebles sean recuperados y se le permita al Distrito, a través del Dadis y de la Secretaría de Educación, darles una reinvención y uso social.

“La Patria Milagro será una realidad y Cartagena como Ciudad Milagro representa un nuevo comienzo, tras un largo periodo de desprecio con las regiones ahora emociona una nueva era de trabajo en equipo. Gracias, presidente. En un mes hablé con más ministros que en dos años y ocho meses del anterior gobierno”, concluyó Turbay.

Solicitudes de los demás mandatarios de Bolívar

Durante la jornada, el gobernador Yamil Arana presentó al presidente de la República una agenda de proyectos estratégicos para Bolívar, como el proyecto de alcantarillado para el municipio de Turbaco y Simití, y otros con énfasis en agua potable y saneamiento básico; seguridad, especialmente en el sur del departamento.

En conectividad vial, Arana presentó iniciativas orientadas a mejorar la conexión entre el norte y el sur de Bolívar, entre esas en el mejoramiento del corredor entre Norosí y Barranco de Loba, sur del departamento. Proyecto también aprobado para ser financiado por el Gobierno Nacional.

Otros de los temas de impacto municipal que fueron puestos sobre la mesa también se encuentra el ordenamiento de playas en y protección costera en el corregimiento de Loma Arena y el municipio de Santa Catalina, como una iniciativa encaminada a generar mejores condiciones para el desarrollo turístico de este territorio.

La jornada permitió que los mandatarios locales expongan de manera directa ante el presidente De la Espriella sus principales proyectos y necesidades, especialmente una agenda estratégica orientada a cerrar brechas en servicios públicos, seguridad, infraestructura y conectividad.