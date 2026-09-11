¿Qué pasó con Michel Dayana? Autoridades investigan si fue víctima de maltrato antes de su muerte

Buriticá, Antioquia

La investigación por la muerte de Michel Dayana Chavarría, la niña de 6 años con epilepsia que permaneció desaparecida durante una semana en Buriticá, en el Occidente de Antioquia, ahora busca establecer si la menor fue víctima de maltrato.

Fuentes confirmaron a Caracol Radio que las autoridades avanzan en esta nueva línea de investigación y buscan determinar si habría ocurrido algún tipo de violencia al interior de su núcleo familiar.

Mientras avanzan las indagaciones, los investigadores regresaron esta semana a la zona donde fue hallado el cuerpo de la niña para buscar su mandíbula, una de las partes que aún hace falta para que Medicina Legal pueda completar los estudios forenses y emitir un dictamen que contribuya a establecer las causas de su muerte. Sin embargo, hasta el momento, la búsqueda no ha permitido encontrarla.

Otro de los aspectos que analizan los investigadores son las condiciones del terreno y la distancia entre el lugar donde la menor fue vista por última vez y el sitio donde finalmente fue encontrado su cuerpo. Debido a las dificultades de acceso a la zona boscosa, las autoridades consideran que la niña difícilmente habría podido llegar sola hasta ese punto y no descartan que haya sido trasladada.

El avance de la investigación judicial y, especialmente, los resultados de los análisis forenses de Medicina Legal serán determinantes para establecer qué ocurrió con Michel Dayana, determinar las circunstancias de su muerte y establecer si hubo algún tipo de maltrato.

¿Cómo desapareció la niña?

Michelle salió de su vivienda el 24 de agosto y, según los registros de una cámara de seguridad del sector, caminó sola hasta una zona rural, momento en que se perdió su rastro.

Tras conocerse la desaparición, organismos de socorro y la Policía desplegaron durante varios días un operativo de búsqueda activa, con apoyo de guías caninos especializados en búsqueda y rescate de personas.