Tras ocho días de búsqueda, la niña Michel Dayana fue hallada muerta en Buriticá

Buriticá- Antiouqia

Andrés Julián Rnedón, gobernador de Antioquia, informó mediante su cuenta de X sobre el hallazgo sin vida de la niña Michel Dayana en zona rural del municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia.

“Las autoridades deben poner toda su capacidad para esclarecer qué ocurrió y determinar si hay responsables. Por Michelle, por su memoria, estos hechos no pueden quedar sin respuestas”.

El gobernante manifestó que la niña de 6 años que era buscada desde el pasado 24 de agosto, cuando se reportó su desaparición, fue ubicada en zona rural de la población. De manera preliminar, se ha informado que fue hallada en el sector Aguacatala, a unos 3 o 4 km del área urbana. Manifestó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

“Tanto SIJIN como CTI se encuentran en el lugar realizando los actos urgentes y la inspección técnica acabé para determinar las causas de la muerte. La menor fue encontrada con cierto grado de descomposición, entonces, estamos, pues, muy al tanto frente a la evolución y la verificación que hacen estos organismos judiciales”.

El cuerpo fue llevado a la morgue municipal donde se adelantará el estudio de las causas de la muerte y, de ser necesario, será trasladado a Medellín para que Medicina Legal ahonde en el análisis, manifestó el oficial. Por ahora no se informa si la menor tiene signos de violencia.