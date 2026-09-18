Boyacá tendría una reducción de $225 mil millones en inversión del Presupuesto Nacional para 2027

El departamento pasaría de contar con cerca de $1,86 billones en 2026 a $1,63 billones para inversión durante 2027. Fotos: Getty Images

Boyacá

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, cuestionó la reducción de recursos que tendría el departamento dentro del Presupuesto General de la Nación para 2027 y pidió al Gobierno Nacional revisar la asignación antes de que se concrete.

Amaya reconoció las dificultades fiscales que enfrenta el país y señaló que entiende que existe “una crisis fiscal por el tema del terremoto, por las vigencias futuras comprometidas y porque el presupuesto está muy ajustado”.

Sin embargo, el mandatario departamental insistió en que Boyacá todavía enfrenta necesidades que requieren recursos para su atención.

“Le pedimos al Gobierno Nacional que pueda entender que acá existen crisis que aún no se han resuelto”, afirmó.

El gobernador hizo referencia, entre otros asuntos, a las dificultades que ha enfrentado el departamento por las condiciones climáticas y a las demandas del sector campesino.

“No solo está lo que hoy hablé sobre el paro agrario, una deuda histórica con esta tierra de libertad, con el campesinado. Salimos de una crisis de lluvias y ahora tenemos otra crisis por el fenómeno de El Niño”, señaló.

Amaya explicó que las necesidades son diferentes dependiendo del territorio. “En unos lugares estamos sin puentes, con exceso de agua; en otros lugares, como estos, sin agua”, sostuvo.

Por esta razón, el gobernador advirtió sobre el impacto que tendría una reducción de los recursos para el departamento.

“Cada recurso que se le quita al departamento son recursos que dejan de resolver los problemas de la sociedad boyacense”, afirmó.

El director de Investigaciones de la ESAP, Jacinto Pineda, explicó el comportamiento de los recursos regionalizados dentro del Presupuesto General de la Nación para 2027.

Pineda señaló que las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso aprobaron en monto el presupuesto nacional por $634,9 billones.

“Ahora el debate se centra en el tema de la regionalización de este presupuesto, lo que es la inversión”, explicó.

De acuerdo con el investigador, para 2027 se contemplan $86,9 billones para inversión pública, de los cuales $63,8 billones, equivalentes al 73,4 %, serían recursos regionalizados y llevados a los departamentos.

Pineda advirtió que, al comparar estos recursos con los de 2026, “en la mayor parte de los departamentos hubo una disminución en la inversión pública dentro del Presupuesto General de la Nación”.

En el caso de Boyacá, detalló que los recursos pasarían de aproximadamente $1,862 billones en 2026 a $1,636 billones en 2027.

“Esto implica una reducción de $225.842 millones”, explicó Pineda, quien agregó que Boyacá sería “el séptimo departamento del país que, en el valor absoluto de pesos, perdió más del año 2026 al 2027”.

Según el director de Investigaciones de la ESAP, la disminución representa el 12,13 % frente a los recursos asignados anteriormente.

“Traemos una disminución del 12,13 % dentro del presupuesto, una disminución absoluta sin tener en cuenta lo que implica la inflación”, precisó.

Frente a esta situación, el gobernador Carlos Amaya manifestó que espera que los recursos para Boyacá puedan ser revisados antes de que se consolide la reducción.

“Quisiéramos que ojalá, antes de reducirse, se pueda pensar en un aumento para Boyacá”, concluyó el mandatario.