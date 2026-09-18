Policía de Boyacá refuerza seguridad para el fin de semana con más de 3.300 uniformados

Más de 3.000 custodiarán las vías y festividades en los diferentes municipios del departamento brindando mayor seguridad a propios y turistas / Foto: Suministrada.

Tunja

La Policía de Boyacá prepara un operativo especial de seguridad para este fin de semana, con el refuerzo de las capacidades preventivas, de control y operativas en los municipios del departamento. La estrategia fue definida durante una reunión entre el comandante departamental, los comandantes de distrito, estaciones y responsables de las diferentes especialidades.

El coronel James Evelio Totena Girón, comandante del Departamento de Policía de Boyacá, señaló que se adelantó un encuentro con los comandantes de distrito, especialidades y estación que permitió orientar a los uniformados sobre las acciones que deberán desarrollar este fin de semana y los próximos días, especialmente por la realización de fiestas, actividades comerciales y eventos masivos.

“Estuvimos con todo el personal, los 106 hombres y mujeres que tienen a cargo las estaciones del Departamento de Policía de Boyacá, en donde hacemos una orientación y un reforzamiento de la actividad preventiva, de control y operacional para mantener los índices como los llevamos hasta el momento”, indicó Totena Girón.}

Uno de los principales ejes del dispositivo será la atención de las actividades programadas en diferentes municipios. Entre ellas se encuentra la Carrera del Amor en Villa de Leyva, además de fiestas y otros eventos que congregarán a habitantes y visitantes.

La Policía anunció que dispondrá de personal de diferentes especialidades para acompañar estas jornadas y prevenir situaciones que puedan afectar la convivencia y la seguridad.

“Estamos reforzando haciendo el análisis de las actividades que se vienen este fin de semana con fiestas en algunos municipios, eventos especiales como la Carrera del Amor en Villa de Leyva y otros eventos masivos que vamos a estar cubriendo”, aseguró.

Uno de los principales focos del dispositivo será la atención de las actividades programadas en diferentes municipios. Entre ellas se encuentra la Carrera del Amor en Villa de Leyva, además de fiestas y otros eventos que congregarán a habitantes y visitantes.

De acuerdo con el comandante, la institución tiene disponibles más de 3.300 hombres y mujeres para atender los diferentes requerimientos de seguridad en el departamento.

“Contamos con más de 3.300 hombres y mujeres disponibles trabajando permanentemente. Vamos a tener algunos apoyos con personal de las escuelas de seguridad vial, personal que viene a apoyar los eventos masivos”, enfatizó el comandante.

A esto se sumará el trabajo de los grupos especializados en prevención y atención de multitudes, con el objetivo de responder ante cualquier situación que pueda presentarse durante las actividades programadas.

“De manera general pues el despliegue de las capacidades para atender el requerimiento de seguridad que tenemos el fin de semana donde se presentan actividades socioeconómicas bastante diversas en el territorio”, añadió.

La Policía de Boyacá reiteró así su llamado a la comunidad a mantener comportamientos preventivos durante las jornadas de este fin de semana, mientras los uniformados estarán desplegados en carreteras, municipios y puntos donde se concentre una mayor cantidad de visitantes.