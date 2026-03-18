Iniciaron los pagos de marzo 2026 del Ingreso Mínimo Garantizado: cómo cobrarlo y más

Con el objetivo de ayudar a miles de hogares que se encuentran en pobreza y vulnerabilidad, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Integración Social, puso en marcha el programa ‘Ingreso Mínimo Garantizado’, IMG, para, por medio de transferencias monetarias, contribuir “con el aumento de ingresos de las familias y disminuir la pobreza en la capital”, informa la institución.

¿Cómo se puede ser beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado?

Para formar parte de esta estrategia, los ciudadanos interesados deben cumplir con varios requerimientos, como pertenecer al grupo A o B del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN); no ser beneficiarios de otros programas otorgados por el Gobierno Nacional, es decir, ‘Colombia Mayor’, ‘Jóvenes en Acción’ o ‘Renta Ciudadana’, y; tener una cuenta activa en algunas de las entidades financieras con las que tiene convenio.

Iniciaron los pagos de marzo

En esa línea, la Alcaldía de Bogotá informó en su página web que ya iniciaron los pagos de marzo 2026 de este subsidio “con una inversión superior a $28.000 millones, dirigida a los diferentes componentes de hogares y de personas”.

¿Cómo se puede cobrar el pago de Ingreso Mínimo Garantizado?

Según explica la Alcaldía de Bogotá, el pago del Ingreso Mínimo Garantizado se “realizan de manera escalonada a través de las billeteras digitales Nequi, MOVII, DaviPlata, Dale! y Bancamía, así como mediante giro que puede retirarse en los puntos de Efecty ” de manera presencial.

Adicionalmente, cabe recordar que si usted es beneficiario le llegará un mensaje de texto a su celular en donde se le informará la disponibilidad del subsidio.

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