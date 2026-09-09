Caso UNGRD: Fiscalía pidió ampliar principio de oportunidad del testigo Luis Carlos Barreto

La Fiscalía demostró que, entre julio de 2023 y mayo de 2024, el procesado participó ilegalmente en dos bloques de contratación en la UNGRD. El primero tuvo relación con la reducción de 101.584 millones de pesos de un convenio que tenía la Unidad Riesgo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Lo anterior en presunta coordinación con su jefe político, quien para la época de los hechos ejercía como director de una entidad pública.

La Fiscalía General de la Nación solicitó ante una juez la prórroga del principio de oportunidad otorgado a Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de Conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, quien continúa colaborando con el ente acusador dentro de la investigación por el entramado de corrupción en esa entidad.

Barreto Gantiva permanece vinculado al proceso por su presunta participación en la estructura que, según la Fiscalía, era liderada por Olmedo López y Sneyder Pinilla y que habría intervenido en el manejo irregular de recursos públicos.

La solicitud de la Fiscalía está relacionada con la colaboración que Barreto Gantiva ha prestado como testigo dentro del proceso. Ante la juez, el ente acusador sostuvo que esa información ha permitido avanzar en la judicialización de otros integrantes de la organización investigada.

La Fiscalía señaló que “se han obtenido avances significativos orientados a la judicialización de distintos integrantes de la organización criminal”. Entre los procesados mencionó a Olmedo de Jesús López Martínez, quien se allanó a los cargos que le fueron imputados por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

Dentro de los hechos investigados también aparece César Augusto Manrique Soacha, quien fue director del Departamento Administrativo de la Función Pública durante el gobierno de Gustavo Petro.

Según la investigación, Barreto Gantiva habría participado en la gestión de recursos asociados a un convenio celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras, ANT.

De acuerdo con la Fiscalía, su actuación habría estado relacionada con la gestión de una reunión entre Gerardo Vega, entonces director de la ANT, y Olmedo de Jesús López Martínez, con el objetivo de reducir los recursos previstos en dicho convenio.

La Fiscalía asegura que su rol en la organización “consistió en conseguir en acopio con César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, una reunión entre Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y Olmedo de Jesús López Martínez, con el propósito de conseguir la reducción de los recursos del convenio celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la ANT, de los cuales lograron reducirse 100 mil millones de pesos, liberando y trasladando la diferencia a favor del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a cambio de que Barreto Gantiva y César Augusto Manrique Soacha direccionaran la contratación que se realizaría por dichos recursos”.

Además del principio de oportunidad, Barreto Gantiva logró un preacuerdo con la Fiscalía que contempla una pena de cuatro años, nueve meses y 15 días de prisión por los delitos de peculado por apropiación agravado y soborno en la actuación penal.

La decisión sobre este preacuerdo está prevista para el próximo 22 de septiembre.

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