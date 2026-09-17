Carrera Cervecera proyecta la llegada de 1.000 visitantes a Santa Marta

Santa Marta

La secretaría de turismo del departamento del Magdalena anunció el apoyo en la realización de la Carrera Cervecera en Santa Marta este 19 de septiembre, la cual se proyecta como una oportunidad para dinamizar el turismo y promocionar los atractivos del territorio.

De acuerdo con la organización, hasta el momento hay 400 corredores inscritos de todo el país, cifra que podría representar la llegada de cerca de 1.000 visitantes provenientes de diferentes regiones del país, lo cual impulsa la economía teniendo en cuenta que será el talento local como restaurantes, hoteleros y logística quienes estarán a cargo.

“Lo que buscamos con este tipo de eventos es incentivar la promoción del departamento del Magdalena y qué más hacerlo a través una vitrina comercial para que Colombia conozca, a Santa Marta y todos sus alrededores”, dijo Carolina Olarte, secretaria de turismo del departamento.

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El encuentro está programado para promover no solo el deporte, sino el turismo, el encuentro entre amigos, teniendo en cuenta que es una carrera para personas aficionadas, que harán un recorrido por el Centro Histórico de la Ciudad.