Más de 1.800 jóvenes del Magdalena se formarán en innovación para crear soluciones en sus municipios/ Cámara de Comercio.

Santa Marta

La Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena y la Gobernación del Magdalena, impulsan Spark Innovation, una iniciativa que busca fortalecer la cultura de innovación entre los jóvenes del departamento y brindarles herramientas para convertir problemas y oportunidades de sus municipios en ideas y soluciones.

Los encuentros estarán dirigidos a estudiantes de grado 9, 10, 11 y funcionarán como laboratorios de activación juvenil en los que los participantes podrán explorar retos de su entorno, crear ideas, trabajar en equipo y fortalecer capacidades de liderazgo y toma de decisiones.

La propuesta también contempla la sensibilización de más de 60 docentes y la vinculación de más de 20 rectores, con el propósito de fortalecer la innovación como herramienta de transformación dentro de las instituciones educativas.

“Queremos que nuestros jóvenes entiendan que innovar comienza por observar su entorno, identificar un reto y atreverse a proponer una solución. Spark Innovation busca activar ese talento y conectarlo con las oportunidades que necesita el Magdalena para su futuro”, afirmó Carlos Jaramillo Ríos, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.

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Por su parte, la Gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra Zúñiga, señaló “Seguimos trabajando de manera articulada con la Cámara de Comercio, con Carlos Jaramillo, que siempre nos abre la puerta de esta casa y hoy, sobre todo para dar inicio a Spark Innovation, que va a llegar a más de 1.800 jóvenes de nuestro departamento, va a beneficiar 17 municipios, pero también es un tema de capacitación, de integración y de innovación para los jóvenes de nuestro departamento que tanto lo necesita”.