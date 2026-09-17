Santa Marta pedirá más carrotanques a la Nación ante caída de caudales por el Fenómeno de El Niño. Foto de Archivo

En diálogo con Caracol Radio, el gerente de ESSMAR, David Millán, confirmó que Santa Marta se prepara para un escenario de menor disponibilidad de agua y anunció que la empresa y el Distrito solicitarán apoyo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

La principal solicitud estará relacionada con el fortalecimiento de la distribución mediante carrotanques, debido a las dificultades que podría generar la reducción de los caudales y la menor captación en las plantas de tratamiento.

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“Vamos a necesitar soporte mayor en carrotanques, porque la distribución que no se puede hacer por red, porque tenemos poca captura en las plantas y la presión no nos da, la vamos a tener que intensificar con carrotanques” dijo el gerente.

Millán explicó que ESSMAR realiza seguimiento permanente a los ríos que abastecen a la ciudad y señaló que la situación más preocupante se presenta en el Manzanares.

“Hacemos seguimiento minuto a minuto la disminución de los caudales en algunos de nuestros ríos, en el Piedras, en el Gaira, en el Manzanares especialmente, que está muy, muy afectado” señaló.

De acuerdo con el gerente de ESSMAR, los registros de la empresa muestran actualmente una disminución de entre el 10 % y el 15 % en los caudales. La entidad mantiene reuniones con la Oficina de Gestión del Riesgo para definir las medidas de respuesta y llevará la solicitud de apoyo a la UNGRD este lunes.

Millán también anunció que ESSMAR comenzará a entregar recomendaciones a la comunidad para promover un consumo responsable del agua y preparar a la ciudad ante el escenario de menor disponibilidad del recurso.