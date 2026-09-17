Rector de Unimagdalena propone que Santa Marta sea sede de entidades nacionales del mar. Foto: UniMagdalena

En medio de InnovAzul Caribe 2026, el rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, planteó al Gobierno Nacional que Santa Marta sea sede de parte de la infraestructura institucional relacionada con los asuntos del mar y las costas.

El rector cuestionó que varias de las entidades encargadas de estos temas tengan su sede en Bogotá y propuso acercarlas a los territorios donde se desarrolla buena parte de la actividad marino-costera del país.

“No puede ser que la Comisión Permanente del Océano esté en Bogotá a 2.600 metros del mar, que la Autoridad Nacional Pesquera esté en Bogotá” dijo el rector.

Una propuesta de descentralización

Vera planteó que Santa Marta pueda convertirse en un punto de referencia para la institucionalidad nacional relacionada con el mar, y aseguró que la Universidad del Magdalena está dispuesta a contribuir con esa apuesta.

“Necesitamos que Santa Marta sea sede de la infraestructura institucional para los temas del mar, de la AUNAP, de la Comisión Colombiana del Océano y nosotros desde la universidad nos ofrecemos en esa línea” señaló.

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El planteamiento fue presentado durante InnovAzul Caribe 2026, encuentro internacional que se desarrolla en Santa Marta hasta el 19 de septiembre y que reúne a expertos, investigadores, autoridades, empresarios y comunidades para discutir sobre economía azul, ciencia, innovación y desarrollo sostenible de los territorios costeros.

Para Vera, la discusión debe ir más allá de identificar problemas y avanzar hacia soluciones construidas desde el conocimiento y las necesidades de las comunidades que habitan las zonas costeras.