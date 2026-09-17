RAP Caribe pide incluir proyectos de la región en el Presupuesto Nacional y el Plan de desarrollo. Foto: MinAmbiente

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, asumió la vocería de la RAP Caribe durante una mesa de trabajo con representantes regionales y el Gobierno Nacional, en la que pidió incluir proyectos estratégicos de la región en el Presupuesto Nacional y el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

“Pedimos al Gobierno nacional que, en ese presupuesto y plan de desarrollo que se debate en el Congreso, deje un ítem para la RAP Caribe, para que, desde cada secretaría de planeación, podamos trabajar articuladamente”, explicó Guerra.

Entre las prioridades planteadas están la erosión costera y la recuperación del río Magdalena. Sobre el encuentro, el viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, David Olarte Amaya, señaló que se avanzó en la revisión de iniciativas que podrían hacer parte de la agenda nacional.

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“Trabajamos en la participación en el Plan Nacional de Desarrollo, en revisar proyectos y metas, y en una agenda de corto y mediano plazo sobre la erosión costera en la región”, dijo Olarte.

La reunión permitió además abordar propuestas relacionadas con la protección de ecosistemas estratégicos y el desarrollo de las economías verde y azul, con el objetivo de articular las prioridades de los departamentos del Caribe con la agenda nacional