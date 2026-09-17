¿Fracasó el modelo de contenerización y manejo de las basuras en Santa Marta?

Santa Marta

El modelo de contenerización implementado en Santa Marta para el manejo de las basuras no cumplió con las expectativas según lo manifestado por algunos sectores de la ciudad ante la acumulación de residuos.

Desde el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental -DADSA- se conoció que uno los problemas del esquema fue que los contenedores terminaron siendo utilizados para disponer residuos de construcción y demolición, lo que provocó daños en las estructuras y redujo su vida útil.

A esto, se sumaron otros factores como la apropiación de algunos contenedores por parte de habitantes de calle y el cambio en los hábitos de los ciudadanos, quienes se acostumbraron a disponer diariamente los residuos en estos puntos.

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“Queremos ponerle toda la fe a una empresa que ha estado con nosotros por tanto tiempo. Ellos en mesas de trabajo se han comprometido no solo en un plan de choque, sino en esa transición a un nuevo modelo”, dijo Paola Gómez, directora del DADSA.

Llamado a la cultura ciudadana

Pese a las deficiencias que se han encontrado en este modelo, las autoridades ambientales del distrito hacen un llamado a los samarios a que tengan sentido de pertenencia, respetar los horarios establecidos para sacar los residuos y evitar que las calles vuelvan a convertirse en puntos críticos de acumulación.