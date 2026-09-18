Colombia abandona la Coalición por la Igualdad de Derechos LGTBI: ¿Austeridad o decisión política?

La decisión de Colombia de abandonar la Coalición por la Igualdad de Derechos LGBTI, conocida como Equal Rights Coalition (ERC por sus siglas en inglés), ha despertado opiniones encontradas en el escenario político internacional, en especial al tratarse del país que tenía encargada la copresidencia del ente hasta febrero de 2027, junto a España.

Le podría interesar: Gobierno retira a Colombia de copresidencia del ERC, alianza internacional por los derechos LGBTIQ+

La representación de España en el liderazgo del organismo corre por cuenta de la Fundación Triángulo, cuyo presidente, José María Núñez Blanco, habló con 6AM W de Caracol Radio para intentar comprender el alcance y el significado de la decisión del Gobierno De la Espriella.

¿Por qué Colombia abandona la coalición ERC por los derechos LGBTI?

La decisión de abandonar la ERC y su copresidencia fue anunciada por el Gobierno colombiano mediante una carta enviada por la Cancillería a la organización y al Reino de España. En esta misiva, el país manifiesta su interés de salir de la alianza integrada por 45 países que luchan por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI.

Aunque la explicación de la cartera de Relaciones Exteriores es que la “participación en el mecanismo no era prioritaria” dados los mecanismos que existen en el país para proteger esta comunidad, desde la Fundación Triángulo consideran que el correlato pasa por la necesidad de alineación política que se hace evidente en la coyuntura actual.

Noticia en desarrollo.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 14:17 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio en vivo: