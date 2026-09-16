Tras el hurto de dos motos, la policía aprehendió a un menor herido y capturó a otro joven

Valle de Aburrá

Dos personas presuntamente se hurtaron dos motos en el sur del Valle de Aburrá, pero fueron ubicadas por las cámaras de seguridad y, después de un cruce de disparos con la policía, fueron detenidas y los automotores recuperados.

Según las autoridades, se trata de un adolescente de 17 años y un joven de 18 que se habrían robado una moto en la población de Sabaneta, luego pasaron al corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín y cometieron el hurto de otro vehículo similar, luego huyeron, pero no contaban con que estaban siendo seguidos por las cámaras de seguridad de la ciudad y a la altura de la Av. Regional fueron interceptados. Según el reporte, el menor sacó un arma de fuego y disparó contra los uniformados que respondieron al ataque y lo hirieron que fue aprehendido y al cómplice lo capturaron.

Los policías recuperaron las dos motocicletas que habrían sido hurtadas e incautaron un arma de fuego. En la verificación de antecedentes se identificó que el joven de 18 años tenía una orden de captura por un hecho ocurrido en el 2019 cuando agredió a un agente de tránsito.