Capturan a los presuntos responsables del robo de $270 millones a la empresa León Graficas en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que fue capturado por parte de las autoridades uno de los integrantes de un grupo delincuencial dedicado al fleteo que sería uno de los responsables del atraco a comienzos del años 2025 en las oficinas de la empresa León Graficas ubicadas en la calle 14 con séptima.

La información revelada por la Fiscalía Seccional Tolima indica que el judicializado identificado como Kevin Santiago Ñañez Vanegas, sería presunto integrante del grupo delincuencial Los Aslan, señalado de participar en el hurto a un mensajero que transportaba $270 millones en Ibagué.

“Los hechos ocurrieron el 22 de enero de 2025, cuando cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas interceptaron a la víctima y le quitaron un bolso que contenía el dinero que había retirado de una entidad bancaria minutos antes”, reveló la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, el procesado, al parecer, fue quien le realizó seguimiento a la víctima desde el banco hasta las afueras de la sede de la empresa León Graficas donde otros integrantes de esta organización perpetraron el hurto.

Una fiscal de la Seccional Tolima le imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía Nacional hizo efectiva la orden de captura contra este hombre en Montería, Córdoba. Por estos mismos hechos fueron judicializadas dos personas más en junio pasado.