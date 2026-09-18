Juez legalizó captura del presunto responsable de la muerte de Ana Lucía González, de 9 años

Un juez penal municipal con función de control de garantías de Bogotá legalizó la captura del presunto responsable de la desaparición y muerte de la menor de 9 años, Ana Lucía González, cuyo cadáver fue hallado en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Se trata de un ciudadano de origen venezolano identificado como José Rojas Larez, de 29 años, quien, según la investigación del CTI de la Fiscalía, sería el responsable del crimen de la menor.

Aunque la audiencia se realizó de manera reservada, se conoció que el juez, tras evaluar la forma en la que fue detenido el procesado y verificar que se garantizaron sus derechos, procedió a legalizar su captura.

El detenido sería imputado en las próximas horas por los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de catorce años y actos sexuales con menor de 14 años.

Según se conoció, la menor de 9 años habría fallecido por asfixia mecánica y la manera de su muerte fue violenta, de acuerdo con un informe preliminar del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que está en poder de la Fiscalía General de la Nación.

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Hipótesis

La principal hipótesis que manejan los investigadores del CTI es que la desaparición, el abuso y la muerte de la niña estarían relacionados con una posible retaliación o venganza.

Esto, debido a que el hombre detenido en la noche del pasado miércoles, en la localidad de Fontibón, era la pareja sentimental de la hermana de la víctima.

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