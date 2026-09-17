El rey Carlos III pedirá garantías a los gigantes de la inteligencia artificial en una reunión

Este jueves, durante una reunión en Escocia, el rey Carlos III pedirá a los principales exponentes de la inteligencia artificial (IA) que garanticen que esa tecnología siga “al servicio de la humanidad”, en medio de las preocupaciones por sus riesgos.

El monarca británico tiene previsto entrevistarse con representantes de los gigantes de Google DeepMind, Anthropic, OpenAI y Nvidia. El objetivo del encuentro, que ya había sido anunciado pero cuya fecha era secreta, será explorar cómo la IA puede beneficiar a la sociedad.

“Quienes, en nuestro mundo, valoran nuestra humanidad y su componente moral esencial esperan ansiosamente que les garanticen que no perderemos el control de nuestro destino”, dirá el rey a los ejecutivos, según extractos de su discurso difundidos por el Palacio de Buckingham.

“La tarea que les corresponde, por lo tanto, no consiste solo en hacer avanzar la tecnología, sino en garantizar que siga estando firmemente al servicio de la humanidad, las comunidades y la naturaleza”, instará.

El palacio no difundió una lista completa de los invitados a este encuentro que se celebrará en la finca de Dumfries House, sede en el campo escocés de la organización benéfica de Carlos III.

Fuentes cercanas señalaron que asistirán el presidente de DeepMind, Demis Hassabis; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y la directora financiera de OpenAI (ChatGPT), Sarah Friar.

También se espera que participen el ministro de Inteligencia Artificial británico, Kanishka Narayan, y el presidente y director ejecutivo de la empresa estadounidense especializada en cálculo cuántico IonQ, Niccolo de Masi.

El monarca británico, que no participará en la reunión técnica, considera que el desarrollo de la IA es a la vez “intrigante y profundamente preocupante”.

Carlos III se dirigirá a los participantes al inicio y al final de las reuniones para llamarlos a reflexionar sobre cómo aprovechar la IA poniendo la “seguridad” como eje central y fomentar la cooperación internacional para que ningún país se quede atrás, indicó el palacio.

El debate sobre los riesgos de seguridad ligados a la IA se aceleró en los últimos meses por varios incidentes y advertencias hechas por empleados que renunciaron a puestos de alta responsabilidad en gigantes del sector.

Aseguran que el rápido avance de esta tecnología puede suponer un riesgo para la humanidad.

El director de Anthropic, Dario Amodei, abogó el sábado por desacelerar el ritmo de desarrollo de la IA, con el fin de comprender mejor los riesgos asociados a sus nuevas capacidades.

Recibió apoyo público de sus pares en OpenAI, Sam Altman, así como de Elon Musk.

OpenAI, Anthropic y Google DeepMind anunciaron el martes que trabajan en la creación de un órgano de supervisión de los riesgos asociados a esta tecnología. Por su parte, Microsoft publicó el lunes un código de conducta humanista en materia de IA.