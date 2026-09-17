Tribunal ordena a Invías instalar puente que colapsó hace siete meses en San Juan de Urabá

Urabá, Antioquia

El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al Instituto Nacional de Vías avanzar en el montaje del puente modular provisional sobre el río San Juan, en el Urabá antioqueño, luego de admitir una acción popular presentada por la Personería Municipal de San Juan.

La decisión, emitida el 15 de septiembre por el Despacho 23 de la Sala Octava de Decisión, busca proteger los derechos e intereses colectivos de los habitantes y usuarios de esta vía nacional, afectada desde el mes de febrero por el colapso del puente, a raíz de las fuertes lluvias que azotaron la región.

De acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal, Invías tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación, para reiniciar y culminar el montaje de la estructura provisional.

El documento menciona que en caso de que surja algún inconveniente técnico que impida la instalación del puente modular, la entidad deberá definir, en un plazo de cinco días, una alternativa que garantice el tránsito seguro de peatones, motocicletas, vehículos particulares, transporte escolar y ambulancias; solución deberá implementarse en un máximo de 30 días.

Comunidad cruza el río en medio de riesgos

El colapso del puente sobre el río San Juan ha generado graves afectaciones para los habitantes del municipio y los usuarios de este corredor vial nacional, quienes llevan más de siete meses enfrentando dificultades de movilidad.

Ante la falta de una conexión segura, habitantes de la zona y transportadores continúan arriesgando sus vidas al cruzar el afluente en planchones, una situación que compromete el tránsito de personas y vehículos.

La orden judicial establece que las soluciones provisionales deberán mantenerse plenamente operativas hasta que se concrete una obra de infraestructura definitiva o se emita un fallo de fondo dentro del proceso judicial.

La acción popular promovida por la Personería busca que se adopten medidas que garanticen el paso seguro por este importante corredor de Urabá, mientras se resuelve de manera definitiva la afectación de la infraestructura vial.