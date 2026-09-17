Metro de Medellín suspende Línea K por mantenimiento durante 16 días

Medellín, Antioquia

El Metrocable Línea K, que conecta las estaciones Acevedo y Santo Domingo, suspendió su operación desde este jueves 17 de septiembre y hasta el viernes 2 de octubre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento mayor. El servicio se reanudará el sábado 3 de octubre.

Durante estos 16 días, los usuarios de la Línea K tendrán disponibles tres rutas alimentadoras para continuar sus desplazamientos y realizar las integraciones correspondientes.

Estas son las rutas disponibles

La ruta C6-017 permitirá la integración entre Acevedo y Santo Domingo. Su recorrido partirá de la estación Santo Domingo por la vía principal hasta la calle 97, pasando por los barrios Granizal, Santa Cruz y Los Balsos, hasta llegar a Acevedo.

Otra alternativa será la ruta C6-012A La Francia - Acevedo, que pasará cerca de la estación Andalucía y llegará hasta Acevedo. El recorrido comenzará en la cabecera de La Francia, continuará por Andalucía y finalizará en la integración de Acevedo.

La tercera opción será la ruta C6-013, que permitirá conectar Popular N.° 1 y Tricentenario. Esta ruta saldrá de Popular N.° 1, realizará la integración en la estación Popular y continuará hasta la estación Tricentenario.

El Metro de Medellín recomendó a los usuarios tener en cuenta estas alternativas durante el periodo de mantenimiento de la Línea K, especialmente a quienes utilizan diariamente el Metrocable para sus desplazamientos entre el nororiente de Medellín y el sistema integrado de transporte.