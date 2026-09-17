Nace el Observatorio de Cultura y Patrimonio de Antioquia

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia, a través del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA), presentó el Observatorio de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Una nueva plataforma pública que reúne información sobre el comportamiento y las transformaciones del sector cultural, creativo y patrimonial del departamento.

La herramienta ya está disponible en internet y permite a ciudadanos, gestores culturales, investigadores, entidades públicas, empresas y organizaciones consultar datos organizados sobre la cultura y el patrimonio de Antioquia.

Uno de los primeros indicadores presentados por el Observatorio corresponde al empleo. Según cálculos realizados a partir de información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, durante 2025 cerca de 107 mil personas trabajaron en actividades relacionadas con la economía cultural y creativa en Antioquia.

Esta cifra representa el 3,1 % del total de personas ocupadas en el departamento y equivale al 16 % de quienes trabajan en actividades culturales y creativas en Colombia.

Crece el número de empresas culturales

El Observatorio también reveló un crecimiento del tejido empresarial relacionado con las industrias culturales y creativas. De acuerdo con información del Registro Único Empresarial y Social, en 2025 Antioquia registró 9.514 empresas culturales.

La cifra representa un aumento de 2.616 empresas frente a 2018, cuando se contabilizaban 6.898, lo que significa un crecimiento del 38 % durante ese periodo. Entre 2018 y 2025, Oriente registró un incremento del 60 % en el número de empresas culturales y creativas, siendo la subregión con mayor crecimiento en este indicador.

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De acuerdo con Roberto Rave Ríos, director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, contar con esta información permitirá analizar la situación del sector y tomar decisiones con base en los datos y en las necesidades del territorio.

La plataforma también cuenta con los ejes de Datos y Medición del Ecosistema, enfocado en la producción y análisis de información estadística, e Investigación Simbólica, Económica y Social. El Observatorio busca convertirse en una herramienta para que las administraciones municipales puedan consultar información territorial para sus proyectos.