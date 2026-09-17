Metro de Medellín reportó ingreso no autorizado a su cuenta de X

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín informó que durante la madrugada de este jueves su cuenta oficial en la red social X fue objeto de un ingreso temporal no autorizado, desde donde se realizó una publicación masiva de contenido relacionado con criptomonedas.

La empresa explicó que el contenido publicado no tenía relación con el Metro de Medellín y que sus equipos de seguridad de la información activaron los protocolos establecidos para atender el incidente y detener los efectos de la intromisión.

Según el comunicado, la situación estuvo limitada a la cuenta de X y no afectó otros sistemas de la empresa.

“Efectivamente en la madrugada de hoy fuimos víctimas de un ingreso temporal no autorizado a nuestro perfil que generó la publicación masiva de un anuncio sobre temas ajenos al Metro de Medellín, relacionados con criptomonedas”.

La empresa señaló que, después de aplicar los protocolos de seguridad correspondientes, sus áreas especializadas lograron detener los impactos generados por el acceso no autorizado.

Metro pidió precaución a los usuarios

El Metro de Medellín también hizo una recomendación a las personas que hayan interactuado con las publicaciones realizadas durante el incidente, especialmente si ingresaron a alguno de los enlaces que aparecieron en la cuenta.

La empresa pidió no proporcionar información personal ni financiera en caso de haber accedido a esos enlaces durante el periodo en el que la cuenta estuvo comprometida.