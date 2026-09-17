Mercado Campesino en Bello busca conectar a productores con consumidores

Medellín, Antioquia

Este viernes 18 de septiembre, el Parque Santander de Bello será escenario de una nueva jornada del Mercado Campesino “Bello Campo”, que busca acercar a los productores rurales del municipio con los consumidores. Se realizará de 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

La actividad hace parte de la Ruta ABC de la Dirección de Desarrollo Rural de la Alcaldía de Bello, una estrategia que contempla asistencia y acompañamiento, fortalecimiento de buenas prácticas y oferta institucional, además de comercialización e incentivos para los productores.

De acuerdo con cifras de la administración municipal, entre enero y agosto de 2026 los productores participantes en los mercados campesinos alcanzaron ventas por 64.099.400 pesos. La cifra representa un incremento del 178,8 % frente al mismo periodo de 2025.

Durante esos ocho meses también aumentó el número de jornadas realizadas, que pasó de cuatro mercados campesinos en 2025 a siete en 2026. La Alcaldía reportó, además, un incremento en la rentabilidad promedio por jornada, que pasó del 9,7 al 35,4 por ciento.

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Una oportunidad detrás de una experiencia

Para David Lopera Monsalve, secretario de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural de Bello, estos espacios van más allá de la venta de productos, pues permiten a los productores conocer directamente las necesidades y preferencias de los consumidores.

La experiencia también ha representado una oportunidad para pequeños emprendimientos rurales. Astrid Berrío, caficultora y productora de Bello que participa en la estrategia, aseguró que los mercados campesinos fueron fundamentales para dar a conocer y hacer crecer su marca.

Desde la administración municipal explican que el objetivo es que estas jornadas no sean únicamente espacios de venta, sino escenarios de aprendizaje en los que los productores puedan identificar qué productos tienen mayor aceptación, mejorar su presentación, establecer precios, calcular costos y fortalecer la atención al cliente.

La invitación para este viernes es que los habitantes de Bello se acerquen al Parque Santander y conozcan la oferta de los productores locales, en una jornada que busca fortalecer el vínculo entre el campo y los consumidores de la ciudad.