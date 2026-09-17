Según la DIAN, ¿cada cuánto debe actualizar el RUT? Casos en los que sí es obligatorio. Getty Images

El Registro Único Tributario (RUT) es un mecanismo empleado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para identificar, ubicar y clasificar a las personas o entidades que tienen obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias administradas por la entidad y a quienes deben inscribirse por disposición legal.

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Concretamente, el RUT refleja la ubicación de las personas, las identifica a través del NIT (número de identificación tributaria), clasifica las actividades económicas con el código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) y, entre otras cosas, señala las responsabilidades fiscales, si es responsable de IVA o declarante de renta.

¿Cuándo hay que actualizar el RUT según la DIAN?

La DIAN señala que la actualización de los datos en el RUT debe realizarse en momentos en los que se presenten cambios o modificaciones clave.

En ese sentido, la actualización debe llevarse a cabo cada vez que cambian los datos que determinan la identidad, ubicación o clasificación de la actividad comercial que lleva a cabo, entre ellos:

Datos de ubicación: dirección, país, ciudad, números de teléfono o correo electrónico. Solo se puede cambiar la dirección dos veces virtualmente en un periodo de 6 meses .

dirección, país, ciudad, números de teléfono o correo electrónico. Solo se puede cambiar la dirección dos veces virtualmente en un periodo de 6 meses Actividad económica: Cambiar o actualizar el código CIIU y fecha de inicio de la actividad.

Cambiar o actualizar el código CIIU y fecha de inicio de la actividad. Responsabilidades e impuestos: Se pueden adicionar nuevos códigos de responsabilidades (excepto los otorgados por resolución de la DIAN), pero no se pueden eliminar los ya incluidos sin la solicitud y soportes correspondientes.

Se pueden adicionar nuevos códigos de responsabilidades (excepto los otorgados por resolución de la DIAN), pero no se pueden eliminar los ya incluidos sin la solicitud y soportes correspondientes. Datos comerciales y aduaneros: Se pueden modificar elementos de la matrícula mercantil y modificar la calidad de importador o exportador.

¿Qué pasa si no se actualiza el RUT?

El marco legal vigente (Decreto 1625 de 2016) señala que los contribuyentes en Colombia tienen la responsabilidad de actualizar la información en el RUT en el mes siguiente al suceso que suscitó el cambio.

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El Estatuto Tributario señala sanciones de hasta 1 UVT por cada día de retraso en la actualización o hasta 2 UVT por día si la falta de información impacta la actividad económica o la dirección del contribuyente.

Tenga en cuenta además que incluir datos falsos o incorrectos en el RUT conlleva una sanción de 100 UVT.

¿Cómo descargar el RUT en internet por cédula?

Para descargar el RUT gratis por internet, puede seguir estos pasos:

Ingrese al portal dian.gov.co En el menú transaccional, haga clic en “Usuario registrado” y, si no tiene cuenta, créela en “Usuario nuevo”. Elija la opción “A nombre propio” y suministre su documento de identidad, contraseña y valide. Pulse ingresar y luego “Obtener copia RUT”.

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