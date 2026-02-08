RUT 2026: ¿Quiénes deben actualizarlo este año? Grandes multas por cada día de retraso

El Registro Único Tributario (RUT) es uno de los documentos más importantes dentro del sistema fiscal colombiano. Este registro, gestionado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), permite identificar y clasificar a personas naturales y jurídicas que tienen deberes tributarios, aduaneros o cambiarios en el país.

Aunque muchas personas creen que el RUT es un trámite que se hace una sola vez, la realidad es distinta: su vigencia es indefinida, pero su información debe mantenerse siempre actualizada. Cualquier cambio económico, laboral o de contacto debe ser reportado oportunamente para evitar sanciones.

¿Quiénes están obligados a actualizar el RUT en 2026?

Nuevos responsables de IVA

Las personas que durante 2025 hayan superado ingresos brutos equivalentes a 3.500 UVT deben modificar su responsabilidad fiscal, pasando de “no responsable” a “responsable de IVA”. Esto implica cambiar el código correspondiente y empezar a facturar electrónicamente.

Cambio de actividad económica

Profesionales independientes que inician negocios comerciales, emprendedores que diversifican ingresos o contribuyentes que cambian su actividad principal deben actualizar sus códigos CIIU en el RUT.

Actualización de datos personales

Cambios de dirección, número de celular o correo electrónico deben reportarse. La DIAN utiliza estos datos para notificaciones administrativas y judiciales, y un error en la información no invalida una notificación oficial.

Contratistas del Estado

Quienes aspiren a firmar o renovar contratos públicos en 2026 deben verificar que sus responsabilidades fiscales estén alineadas con el objeto contractual.

Multas por no actualizar el RUT a tiempo

El Estatuto Tributario contempla sanciones estrictas para quienes no informen los cambios dentro del mes siguiente a su ocurrencia:

No actualizar dirección o actividad económica: 2 UVT por cada día de retraso ($104.748).

Otras actualizaciones omitidas: 1 UVT diario ($52.374).

Sanción mínima: $524.000.

Mantener el RUT actualizado no es solo una obligación legal, sino una forma de evitar costos innecesarios y garantizar tranquilidad frente a la DIAN. En 2026, la prevención será la mejor estrategia.

Este documento es indispensable para acceder al sistema financiero, firmar contratos de prestación de servicios, emitir facturación electrónica, abrir cuentas bancarias empresariales y participar en procesos de contratación pública.

Además, la DIAN utiliza el RUT para clasificar a los contribuyentes según su actividad económica, mediante los códigos CIIU, y asignar responsabilidades fiscales como el IVA o la retención en la fuente.

Calendario tributario 2026

Con el arranque del calendario tributario 2026, la DIAN ha fortalecido sus controles. Uno de los factores clave de este año es la actualización de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que quedó fijada en $52.374.

Este ajuste no es solo técnico: redefine los topes de ingresos que determinan quiénes deben asumir nuevas responsabilidades fiscales. En muchos casos, superar estos límites implica la obligación inmediata de actualizar el RUT.