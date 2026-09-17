Gobierno estudia cambios al licenciamiento ambiental para agilizar proyectos

El Gobierno anunció la construcción de un borrador que modificaría el procedimiento de licenciamiento ambiental para que este pueda avanzar de manera paralela con los procesos de consulta previa. El anuncio lo hizo el viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Gustavo Guerrero, durante el 18.º Congreso Anual de Energía de Acolgen.

La propuesta permitiría que quienes desarrollan un proyecto puedan radicar el estudio de impacto ambiental y la solicitud de licencia mientras avanza la consulta previa. Guerrero aclaró que el objetivo no es modificar este derecho, sino ajustar el procedimiento de la licencia para evitar que ambos procesos tengan que esperar uno por el otro.

“No estamos tocando la consulta previa, vamos a tocar el trámite y el procedimiento del licenciamiento ambiental”.

También revisan las reservas forestales

Otro de los trámites que el Gobierno puso sobre la mesa es el de sustracción de reservas forestales. Este procedimiento permite retirar determinadas áreas de una reserva de esta figura de protección cuando se requiere desarrollar actividades autorizadas.

El viceministro Guerrero explicó que el Gobierno revisa este mecanismo y evalúa ampliar las actividades que, por su naturaleza, podrían no requerir una sustracción, especialmente en proyectos considerados de utilidad pública e interés social.

La posibilidad estaría condicionada al cumplimiento de medidas de manejo ambiental, por lo que el planteamiento no supone eliminar las obligaciones ambientales de los proyectos.

La ANLA prepara un agente de inteligencia artificial

Asimismo desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales hubo más anuncios, y es que, trabaja en una herramienta de inteligencia artificial para facilitar la etapa inicial de las solicitudes.

El director de la ANLA, Santiago Piñeros, anunció que la entidad espera tenerla lista en el primer trimestre de 2027. El agente permitirá a los usuarios hacer una verificación preliminar de sus documentos e identificar información faltante o aspectos que deban corregirse antes de iniciar formalmente el trámite.

La idea, explicó Piñeros, es evitar que errores en documentos o información técnica terminen generando demoras posteriores en el proceso.

Gobierno analiza qué hacer cuando una autoridad no responde a tiempo

El Ministerio de Ambiente también revisa alternativas frente a los tiempos de respuesta de las autoridades ambientales. Uno de los asuntos analizados es el silencio administrativo positivo, figura cuya aplicación en determinados trámites ambientales ha sido limitada por decisiones de las altas cortes.

Guerrero explicó que, en lugar de aplicar automáticamente esa figura, se estudia cómo incentivar que las autoridades respondan dentro de los términos. Entre las opciones mencionó que, si una autoridad ambiental regional no toma una decisión a tiempo en determinados trámites, el caso pueda pasar a la ANLA para que sea esta entidad la que decida.

El viceministro aclaró que estas alternativas todavía están en revisión.

La ANLA dice que agilizar no significa reducir el control

Piñeros aseguró admess que la modernización de la entidad no implica disminuir la evaluación ambiental. Por el contrario, señaló que se busca fortalecer el seguimiento y control de los proyectos una vez obtienen sus permisos.

Según explicó, la autoridad continuará evaluando los componentes ambientales y podrá exigir correcciones o imponer sanciones cuando encuentre incumplimientos. El objetivo planteado es que los trámites sean más claros y rápidos, pero con decisiones sustentadas en la información disponible y con seguimiento posterior.