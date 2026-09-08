Personería de Santa Marta radicó una acción de tutela en contra de la CREG

Santa Marta

La Personería Distrital de Santa Marta presentó una acción de tutela contra la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Ministerio de Minas y Energía, al considerar que la aplicación de un nuevo esquema de cobros por consumo de energía eléctrica podría afectar derechos fundamentales de los usuarios regulados del Distrito.

Uno de los principales argumentos de la tutela está relacionado con las condiciones climáticas de Santa Marta y de la Región Caribe. Según el documento, las temperaturas registradas durante la vigencia del programa han sido superiores a las correspondientes al período utilizado como referencia para establecer las metas individuales de consumo.

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En el documento se detalla que el 30 de julio de 2026 la Comisión de Regulación de Energía y Gas expidió la Resolución No. 101 120 de 2026, “Por la cual se establece un programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica para contribuir a la reducción de la demanda regulada de energía eléctrica durante situaciones de estrechez energética, baja hidrología o riesgo para la confiabilidad del suministro y prevenir eventuales desabastecimientos”. El acto fue publicado en la página web de la CREG el 3 de agosto de 2026 y rige a partir de su publicación en el Diario Oficial (artículo 27).

La acción también solicita la vinculación de AIR-E S.A. E.S.P., actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, debido a su condición de operador de red y prestador del servicio de energía eléctrica en Santa Marta.